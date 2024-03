Quinta na TV: O clássico Matrix, a animação World of Tomorrow e Carminho

CINEMA

Mile 22

Cinemundo, 20h25

A Divisão de Actividades Especiais da CIA lida com operações secretas, que não existem nos registos oficiais. Uma equipa de paramilitares dessa unidade, liderada por James Silva (Mark Wahlberg), tem como missão transportar, ao longo de 35 quilómetros, até um avião, um polícia indonésio que tem informações preciosas sobre como evitar a morte de milhares. Um thriller de acção realizado por Peter Berg, o também actor e criador da série Friday Night Lights que trabalhou várias vezes com Wahlberg. O elenco conta ainda com John Malkovich, além de Lauren Cohan, Iko Uwais e Ronda Rousey.

MIB - Homens de Negro

AXN Movies, 21h10

O agente K (Tommy Lee Jones) pertence aos super-secretos serviços de imigração norte-americanos para extraterrestres há 40 anos e conhece todas as técnicas de apanhar extraterrestres criminosos. O agente J (Will Smith), o novo parceiro de K, vem do Departamento de Polícia de Nova Iorque e está habituado a perseguir apenas seres humanos. Juntos vão ter de desmontar um complô intergaláctico e apanhar em poucas horas um terrorista alienígena (Vincent D’Onofrio) - mais parecido com uma nojenta barata gigante - que foi enviado à Terra para matar dois embaixadores de outra galáxia. Só assim J e K conseguirão salvar o planeta. O filme de Barry Sonnenfeld que deu origem a várias sequelas foi nomeado pela Academia de Hollywood nas categorias de melhor direcção artística, banda sonora e caracterização, tendo conquistado o Óscar na última categoria.

Matrix

Cinemundo, 22h

Em 2070, o mundo em que vivemos não passa de uma ilusão. A realidade é virtual e é controlada por uma secreta e poderosa organização de natureza tecnológica, conhecida como “Matrix”. O mundo é uma reprodução fictícia. Porém, há um grupo que resiste, chefiado por Morpheus, que descobre um pirata informático, Neo, capaz de libertar a Humanidade. Um revolucionário filme de ficção científica das irmãs Lilly e Lana Wachowski. Ganhou os Óscares de melhor montagem sonora, melhor montagem, melhores efeitos visuais e melhor som em 1999.

SÉRIE

World of Tomorrow

Filmin, streaming

Entre 2015 e 2020, Don Hertzfeldt assinou esta série dividida em três episódios, curtas-metragens em que uma criança a quem é dada voz pela sua sobrinha é levada a ver o seu futuro. A outra voz é da animadora britânica Julia Pott. O primeiro dos episódios foi nomeado para o Óscar de melhor curta de animação.

DOCUMENTÁRIOS

Viva a Democracia – 50 Anos e o Futuro

RTP1, 21h01

Ao longo de dois episódios, este documentário conduzido e narrado por Carlos Daniel que agora se estreia analisa as últimas cinco décadas em liberdade, falando com cidadãos comuns e especialistas como Rui Medeiros, Irene Flunser Pimentel, Carlos Jalali, Susana Coroado, Marco Lisi, Ana Maria Belchior ou Rita Figueiras.

Quem Escreveu a Bíblia?

RTP2, 22h58

Neste documentário assinado por Nathalie Laville em 2021, tenta-se responder à pergunta do título, além de outras, como “quando”, “como”, “porquê”, etc., tudo com as informações e os estudos mais recentes acerca do assunto.

MÚSICA

Pontas Soltas

Filmin, streaming

Em 2016, Ricardo Oliveira assinou este documentário sobre os Capitão Fausto, a banda lisboeta, focando a forma de trabalhar e a amizade entre os membros. Pouco depois da saída do quinto álbum da banda, o primeiro sem o teclista Francisco Ferreira, o documentário chega à Filmin.

Carminho - Portuguesa

RTP1, 22h24

No ano passado, mais propriamente no início de Novembro, a fadista Carminho apresentou-se no Coliseu de Lisboa a propósito do seu mais recente disco, Portuguesa.

INFANTIL

El Internado (VO)

Biggs, 22h10

Chega à sétima (e última) temporada a exibição do Biggs desta telenovelesca série espanhola cuja acção se desenrola dentro de um colégio interno.