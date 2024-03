"Estudo sobre as atitudes face ao 25 de Abril de 1974"

Sejam-me permitidas algumas poucas observações sobre a presente matéria. A primeira, para me congratular com as conclusões positivas que o estudo [publicado ontem pelo PÚBLICO] nos revela; a segunda, para dizer da minha perplexidade por o estudo não dizer uma palavra, directa ou indirectamente, no âmbito da Guerra Colonial 1961/1974; a terceira, para lamentar que até os investigadores já se encontram colonizados pelo "politicamente correcto" quando adoptam as expressões "democracia liberal", e não sistema capitalista, e "forças iliberais", e não regimes ditatoriais. Afinal, a alienação chega mais longe do que eu pensava...

José Fernando Calçada, Paredes

O país dos que falam mais alto​

Na semana passada, o ministro das Finanças em funções afirmou que a folga orçamental corrente chega para as reivindicações de vários grupos socioprofissionais. Durante meses até às eleições, os partidos competiram para ver aquele que, caso vencesse, daria mais e mais depressa a polícias, professores, pensionistas, agricultores, médicos, bombeiros, militares e enfermeiros...

Reconheço a razão de alguns destes protestos, mas usar as reservas do Estado para satisfazer os grupos mais vocais ou com maior peso eleitoral parece-me um péssimo princípio, tanto mais quando as lacunas nos serviços públicos são evidentes (carecendo de recursos), a carga fiscal injustificável para a qualidade dos primeiros (merecendo alívio) e o contexto internacional incerto (sugerindo prudência). Governar não é só representar interesses isolados e momentâneos. Espero do próximo Governo determinação e sensatez nesta gestão, mas desconfio de que o cenário parlamentar e as promessas feitas não o permitirão.

Tomás Júdice, Lisboa

Melo Antunes

A ler a biografia de Melo Antunes de Maria Inácia Rezola, livro requisitado na Biblioteca Municipal de Campo de Ourique, depara-se um leitor, a páginas 458, que Carlucci, isto é, os EUA, informou Ernesto Melo Antunes de que fora condenado à morte pelo MDLP Movimento (dito) de Libertação de Portugal. Facto que “o deixa deveras preocupado, passando a andar com dois guarda-costas”, conforme no livro e citado a partir do Expresso, 23 de Maio 2009.

Fica a pergunta: poderia o deputado eleito Pacheco de Amorim, conhecido por ter militado no dito MDLP, salvo melhor informação, fazer um esforço de memória e explicar porque queria o MDLP executar Melo Antunes? Nas comemorações dos 50 anos, em que vai estar sentado, por direito dos votos que recebeu, na AR, que vai celebrar o Dia da Liberdade, ficava-lhe bem dar uma entrevista a explicar. É que nós queríamos entender melhor o seu pensamento. Como deputado da nação.

José Elias de Freitas, Lisboa

Hitler e Trump

Provavelmente, Hitler não teria sido Hitler sem o “tambor da tribo”, ou seja, a rádio, cujo meio técnico, potenciando o seu magnetismo vocal, deu ao ditador um poder imenso sobre as massas. Tê‑lo‑ia perdido, porventura, se estivesse em voga, então, o fenómeno televisivo. Por ser manifesto o carácter histriónico e “chaplinesco” da figura de Hitler, ter‑lhe‑ia retirado a aura mediática, por certo, a constante associação do som à imagem.

Vem tudo isto a propósito da confirmação da candidatura presidencial de Trump. Assim sendo, e à semelhança do anterior raciocínio contrafactual, impõe‑se novamente a pergunta sobre o impacto propagandístico das tecnologias de informação e comunicação: Sem as redes sociais, Trump seria Trump, isto é, um perigo para a democracia? Sabemos que a resposta é tendencialmente negativa, o que mostra bem a importância de uma regulamentação do ciberespaço, sem a qual, de facto, continuará a ser o terreno eleito dos demagogos. Devemos ter presente, por fim, a trajectória de Hitler: a sua ascensão ao poder — note‑se bem! — fez‑se pela via democrática. Eis uma lição da História que deveria ser objecto de um resgate diário do esquecimento.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Eleições e eleições

Nas eleições existem vários tipos de voto, quanto à intenção do votante: os válidos, os nulos, os em branco e, agora, os de protesto contra o "sistema".

E, assim, o Chega, o partido mais falado e discutido, arregimentou 50 deputados que, "ao fim e ao cabo", nada de positivo irão contribuir a favor do milhão de eleitores que os elegeu, nem a ninguém, a não ser, segundo diz o povo, “quem muito fala ou berra, pouco ou nada acerta ou acrescenta”.

Já na Federação Russa, as eleições havidas foram (ou têm sido) uma farsa, a fim de se perpetuar um déspota no poder, que nutre um ódio de morte a tudo e a todos que estejam a ocidente de si.

José Amaral, Vila Nova de Gaia