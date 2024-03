Associação ProtegeAlentejo satisfeita com acção do MP contra central solar em Santiago do Cacém

MP interpôs uma acção contra a Agência Portuguesa do Ambiente para impugnar o projecto de uma central solar fotovoltaica no concelho de Santiago do Cacém, como o PÚBLICO noticiou este domingo.

A associação ProtegeAlentejo considerou hoje que a acção do Ministério Público para procurar impugnar a construção de uma central solar fotovoltaica no concelho de Santiago do Cacém (distrito de Setúbal) "reforça" os seus argumentos contra o projecto.

Liliana Silva, porta-voz da ProtegeAlentejo, disse hoje à agência Lusa ver "com grande satisfação" a "intervenção do Ministério Público (MP)", porque a mesma "reforça os argumentos da associação na luta que tem vindo a desenvolver desde o início da aprovação do projecto".

De acordo com o PÚBLICO, o MP interpôs uma acção no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Beja contra a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para impugnar o projecto de uma central solar fotovoltaica no concelho de Santiago do Cacém.

A acção pública foi interposta pelo Departamento Central de Contencioso do Estado e Interesses Coletivos e Difusos do MP no final de Janeiro, pode ler-se numa nota publicada no site da Procuradoria-Geral da República (PGR), consultada nesta segunda-feira pela Lusa.

A medida visa impugnar o "licenciamento ambiental do projecto de execução de uma central solar fotovoltaica no concelho de Santiago do Cacém com uma área de implantação prevista de cerca de mil hectares, actualmente ocupada com usos maioritariamente florestais", é indicado.

"Fundamenta a interposição da acção pública a avaliação referente à desconformidade da licença com um alargado conjunto de instrumentos de gestão territorial e de regimes jurídicos de protecção de recursos naturais", lê-se na mesma nota.

A acção administrativa "é interposta contra" a APA, enquanto "autoridade da avaliação de impacto ambiental", e tem "como contra-interessada a empresa promotora do projecto" da central.

O projecto da Iberdrola, em parceria com a Prosolia Energy, prevê a construção de uma megacentral fotovoltaica na União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água, com 1200 megawatts (MW) de potência instalada.

Segundo a Iberdrola, o parque solar fotovoltaico, designado Fernando Pessoa, irá fornecer "energia limpa, barata e de produção local suficiente para responder às necessidades anuais de cerca de 430 mil residências, população equivalente a quase duas vezes a cidade do Porto".

Além do MP, a ProtegeAlentejo já avançou com uma acção de impugnação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desta central fotovoltaica, em Dezembro de 2023, no TAF de Beja, contra o promotor do projecto e a APA. Três meses depois, "não há ainda decisão do tribunal", revelou hoje a porta-voz Liliana Silva.

No entender da associação, constituída por um grupo de residentes das freguesias de São Domingos e Vale de Água, entre outros, que se opõe à construção da central fotovoltaica, a DIA "peca por inúmeras questões".

"Desde o início que reforçamos a ideia de que a localização do projecto não fazia sentido", assim como "a eliminação de 1,5 milhões de árvores de uma floresta composta por eucaliptos, que aqui existem há 50 anos, e outras espécies", e o facto de "nunca ter sido considerada a questão da eliminação de uma massa florestal que captura carbono", enumerou.

No seu entender, "uma grande parte do projecto está intimamente ligada ao projecto do data center" da empresa Start Campus, envolvida no processo Influencer.

"Existem documentos e provas de que [a central] foi pensada para suprir as necessidades energéticas dos projectos de Sines, nomeadamente o data center, e outros", argumentou Liliana Silva.

Por seu lado, a Iberdrola, numa declaração enviada por escrito à agência Lusa, garantiu que "não tem qualquer acordo com o data center de Sines" da empresa Start Campus e afiançou ter seguido "rigorosamente todos os processos definidos para o desenvolvimento do projecto".

A empresa explicou ainda que "tem vindo a reforçar o seu compromisso com a transição energética em Portugal, através do investimento em múltiplos projectos de produção de energia renovável".