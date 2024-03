A nossa sorte ou má sorte

A condenável invasão da Ucrânia pela Rússia não pode estar dissociada da condenável expansão da NATO até às portas da Rússia. Não se pode condenar uma sem condenar a outra. O argumento de que a Ucrânia é um país soberano e independente, e por isso livre e com toda a legitimidade para convidar e fazer alianças com quem muito bem entender, cai redondamente se imaginarmos amanhã a Rússia ou a China a conduzirem exercícios militares no México, à porta dos EUA.

Seria isso alguma vez tolerado pelos EUA? Não é necessária uma imaginação prodigiosa para saber a resposta. A grande maioria das pessoas desconhece a crise de 1962, quando a então União Soviética colocou armas (mísseis) em Cuba, um país também soberano e independente, o que não foi tolerado, e bem, pelos EUA. O mundo esteve à beira de uma catástrofe nuclear. Valeu o bom senso dos líderes soviéticos e americanos, que chegaram a um acordo e os mísseis foram retirados.

Em Setembro de 2021, a NATO conduziu exercícios militares na Ucrânia que envolveram 24.000 soldados. A meu ver, a Rússia foi provocada a invadir a Ucrânia, para gáudio da indústria do armamento dos EUA, o chamado Military-Industrial Complex, o complexo industrial militar que hoje em dia determina, em grande medida, a política externa do país. Com esta política de expansão da NATO, os EUA alienaram a Rússia empurrando-a para os braços da China, o verdadeiro rival dos EUA a nível global e o país que os EUA pretendem conter. Esta política, aparentemente paradoxal, tem uma explicação: mercantilismo puro e duro, ou seja, a venda de armas.

O que é preocupante é o calibre dos políticos que nos caíram em sorte na liderança da União Europeia, que, como marionetas bem manejadas, apregoam os tambores da guerra, para assim criarem o temor e fabricarem o consentimento da população para um forte aumento no gasto em armamento.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá

Luta de claques

Vindo de um painel de debate futebolístico, habituado à berraria e à canelada verbal, isentado da apresentação de argumentos válidos e verdadeiros, Ventura irrompeu nos palcos mediáticos da política portuguesa. À imagem dos seus ídolos, Trump e Bolsonaro, trouxe o estilo arruaceiro, o insulto, a mentira e a meia palavra, a falta de escrúpulos, a provocação repulsiva, enfim, tudo aquilo que muita gente acredita ser a essência do ser humano.

E a coisa pega, a coisa faz sentido, mostrando-nos a verdadeira imagem da nossa sociedade. Ventura é o reflexo no espelho de um país que não é racista, nem misógino, nem fascista, um país que odeia vigaristas. Olhamos para o mundo todo e vemos muitos líderes como este, gente que põe a pátria acima de tudo e deus acima de todos, como se cada povo fosse uma claque de futebol embrutecida e pronta a ser orientada no ódio absoluto ao outro, ao adversário. Alguém lucra com isto.

Portugal entrou neste clube de povos ansiosos por derrotar e humilhar aqueles que não são humildes como nós, que não são crentes como nós, que não clarinhos de pele nem possuidores de sentimentos puros, que não são gente de bem. Se isto não fosse preocupante, seria apenas motivo de escárnio. As classes sociais irmanam-se num único e grandioso objectivo: manter a pureza histórica da nação valente, glorificar a pátria imortal e os seus símbolos, ajoelhar, rezar e acreditar. Berra-se A Portuguesa em todo o lado como se fosse hino de estádio de futebol. Entramos na era da luta de claques.

Rui Silvares, Cova da Piedade

Um louco que quer ficar na história

Vladimir Putin não deixa de ser um pesadelo para toda a Europa livre e democrática. Só uma ânsia desmesurada de poder é que justifica a turbulência e mortandade na Ucrânia. Como ditador implacável, envia soldados para matar, por um lado, e para morrerem pela mãe Rússia imperialista, por outro.

Na sequência da adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, um Putin enraivecido pretende enviar (ou já está enviando) forças militares e sistemas de destruição para a fronteira russo-finlandesa. Ou seja, Putin não quer permitir ou aceita de mau grado que países soberanos que fazem fronteira com a Rússia ou estão perto do território russo tomem a iniciativa de aderir à NATO. Como se a adesão à NATO destes países representasse, a priori, um perigo para a Federação Russa.

Putin em tudo vê ameaça, em tudo vê russofobia, em tudo vê sinais de que o querem destruir. E esta visão deformada constitui um sério pesadelo para toda a Europa livre e democrática que ele pretende desagregar e dividir.

António Cândido Miguéis, Vila Real