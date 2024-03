Taxa de poupança das famílias manteve-se nos 6,3% em 2023

A taxa de poupança das famílias manteve-se em 6,3% do rendimento disponível pelo segundo ano consecutivo em 2023.

Segundo os dados das contas nacionais publicados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de poupança das famílias no quarto trimestre do ano passado manteve-se em 6,3% do rendimento disponível, reflectindo crescimentos trimestrais idênticos, de 1,3%, do rendimento disponível e da despesa de consumo final.

“Em termos anuais, o crescimento destes dois agregados foi muito próximo (6,7% e 6,8%, respectivamente), o que determinou uma taxa de poupança igual em 2022 e 2023 (6,3%)”, refere o INE.

Trata-se de um valor distante das taxas de poupança de 11,9% e 10,6% atingidas nos anos em que a pandemia limitou os consumos das famílias (2020 e 2021, respectivamente), mas também inferior à taxa de 7,2% do período pré-pandemia (2019).

Para a evolução do rendimento disponível (1,3% face ao terceiro trimestre e 6,7% em termos anuais) contribuíram essencialmente as remunerações, com um crescimento de 2,5% face ao trimestre anterior e de 10,7% em termos anuais, explica o INE.

Em termos reais (considerando a inflação), o rendimento disponível ajustado per capita das famílias aumentou 0,3% e 1,1%, relativamente ao trimestre anterior e a 2022, respectivamente.