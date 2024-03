A posição de Portugal na UE em 2023

Quando se tem de enfrentar um problema de saúde, o mais importante é fazer bem o diagnóstico. Só depois se poderá definir a terapia ou cirurgia eficaz. A mesma abordagem é exigida quando se analisa um país ou uma sociedade. A carta de um leitor publicada na edição de 22 de Março do PÚBLICO, exprimindo a sua opinião (legítima, claro) sobre a evolução de Portugal na União Europeia (27 países), baseia-se porém em dados factualmente incorrectos. Consultando o Eurostat, Portugal não ficou classificado em 23.º lugar na UE em termos de PIB per capita, mas sim em 17.º lugar, o que é totalmente diferente.

Na 1.ª década do século XXI, Portugal esteve colocado em 12.º, porque a UE só tinha 15 ou 16 países na altura. Já agora, seria bom referir que a trajectória de descida da dívida de Portugal em percentagem do PIB foi notável: de 2022 para 2023, desceu de 114% para 98%. Neste indicador, curiosamente, pior do que Portugal estão países como a Bélgica, França, Espanha e Itália.

Em termos de crescimento da economia (em PIB per capita), Portugal foi o 4.º país da UE com maior crescimento em 2023. Quanto às bandeiras da esquerda, a principal não foi referida nessa carta: criar uma sociedade que valorize o apoio social às famílias mais desfavorecidas.

As questões do género não são bandeiras da esquerda, globalmente, mas sim de grupos activos, alguns da esquerda e alguns constituídos por cidadãos de sectores políticos bem diferentes ou sem conotação partidária. A respeito da eutanásia, que espero venha a ser um direito individual aplicado aos cidadãos que o desejarem, relembro que o Partido Comunista é contra, enquanto muitos políticos esclarecidos da direita e da esquerda são a favor.

Um desejo: que o novo governo não trace as suas estratégia com base em diagnósticos errados e baseados nas modas ideológicas do momento. Quer a esquerda, quer a direita em Portugal têm cometido muitos erros por acreditarem em análises políticas meramente emocionais.

Luis Taylor, Porto

Há votos melhores que outros?

Tem-se falado muito da quantidade de votos desperdiçados nas nossas eleições. Votos que “vão para o lixo”, diz-se. Não se tem falado tanto da qualidade dos votos nas nossas eleições. Em princípio, em democracia todos os votos valem o mesmo: "Um.”

Ainda bem que é assim, no entanto, alguns votos parecem ter mais valor que outros. Quem, por exemplo, votou no partido ADN pensando que estava a votar na coligação AD votou de forma desatenta, desinformada e manipulada. O seu voto foi, qualitativamente, um mau voto, mesmo que, quantitativamente, tenha o mesmo valor que todos os outros: “Um.”

Desatenção, desinformação e manipulação vêm em graus. Todos padecemos mais ou menos de todos esses vícios. Proteger a democracia passa por cultivar uma sociedade que nos permita tornar-nos cidadãos mais atentos, mais informados e mais críticos, menos propensos a ser manipulados e capazes de escolhas eleitorais mais esclarecidas. Só assim é que todos os votos valerão efectivamente o mesmo: “Um.”

Tomás Magalhães Carneiro, Porto

Rejeição da política de direita

Sabemos que quem ganhou as eleições foi a AD=PSD+CDS, IL+Chega. Sabemos também que com este reforço à direita quem ganha é o grande capital. Iremos ver mais benesses nas bonificações nos impostos com reduções de IRC, benefícios fiscais e outros, ou seja para o grande capital.

Haverá mais precarização laboral, menos aumentos nos salários e nas pensões. Teremos mais privatizações: da TAP e outras. Quem sabe, até talvez a Caixa Geral de Depósitos e a RTP. Tudo isto beneficiará o sector privado, ou seja o grande capital, porque só este tem meios para isso. Dirão muito ingenuamente que estas empresas seriam mal geridas. Todos sabemos que o capitalismo só quer empresas que lhe dêem lucro, nem que para isso o governo em funções as gira mal intencionalmente para ter justificação para privatizar. Durante muitos anos foi isso que vimos. Por todas estas razões, julgo que quem é realmente de esquerda deve votar a favor da moção de rejeição apresentada pelo PCP ao futuro programa do governo da AD.

Mário Pires Miguel, Reboleira