Simon Harris vai ser o mais jovem primeiro-ministro da Irlanda

Actual ministro do Ensino Superior, 37 anos, sucede a Leo Varadkar, que apresentou a sua demissão na quarta-feira, na liderança do partido Fine Gael.

Simon Harris vai tornar-se o mais jovem primeiro-ministro da República da Irlanda, depois de a corrida à liderança do seu partido, o Fine Gael, ter terminado este domingo sem que nenhum outro candidato se tenha apresentado para suceder a Leo Varadkar, que se demitiu na última quarta-feira.

Harris, um ministro de 37 anos mais conhecido por ter ajudado a orientar a resposta inicial do país à pandemia de covid-19, será declarado o novo líder do partido de centro-direita ainda este domingo e dirigir-se-á aos seus membros num evento na cidade de Athlone. A indigitação oficial como taoiseach (primeiro-ministro) do Governo de coligação acontecerá a 9 de Abril na próxima sessão do Parlamento irlandês

Harris não terá mais do que um ano para tentar salvar a coligação do Fine Gael com o Fianna Fáil e os Verdes da derrota nas próximas eleições legislativas, já que as sondagens dos últimos três anos têm colocado o Sinn Féin, principal partido da oposição que foi o mais votado nas últimas eleições e apoia a unificação com a Irlanda do Norte, como favorito para liderar o próximo governo.

No entanto, duas outras sondagens divulgadas este domingo confirmaram a tendência recente de queda do apoio ao Sinn Féin em relação aos valores máximos registados há 12-18 meses, embora tenham mais uma vez mostrado os partidos mais pequenos e os candidatos independentes como os beneficiários em relação aos partidos do governo.

Uma sondagem do Business Post/Red C, realizada antes da saída de Varadkar, situava a vantagem do Sinn Féin sobre o Fine Gael em 6 pontos percentuais, enquanto uma sondagem do Irish Independent/Ireland Thinks, realizada depois da sua saída, mostrava uma vantagem de 5 pontos, após uma pequena subida do Fine Gael.

Varadkar anunciou a sua saída na quarta-feira, apanhando de surpresa até os seus aliados políticos mais próximos, afirmando que o Fine Gael teria mais hipóteses de vencer as eleições marcadas para 22 de Março de 2025 com outro líder.

Nos últimos dias, Harris tem falado de como se envolveu na política quando era um “adolescente opinativo e mal-humorado”, irritado com a falta de apoio educativo para o seu irmão autista. Harris tem procurado apresentar-se como um “político acidental”, apesar de ter passado a maior parte da sua vida adulta no Parlamento.

É um dos ministros - tem a pasta do Ensino Superior, Investigação, Inovação e da Ciência - mais visíveis do governo irlandês. A sua forte presença nas redes sociais levou um opositor no parlamento a apelidar Harris de “TikTok taoiseach”.

Embora a economia da República da Irlanda tenha registado um forte crescimento durante o mandato de Varadkar, os sucessivos governos, de que Harris fez parte, têm enfrentado uma crise de habitação que dura há uma década e, mais recentemente, a pressão exercida pelo número recorde de requerentes de asilo e refugiados.