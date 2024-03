“Não é não”

A política, no nosso tempo, tem muitas semelhanças com a religião na sua fase de maior decadência. Estava a recordar-me da “simonia”. Como se sabe, o conceito vem de uma lenda a propósito de Simão Magno. Supostamente, o dito pediu a S. Pedro que lhe vendesse o seu poder de fazer milagres. A partir daí, os “simonistas” passaram a vender os bens da Igreja, a investidura nos cargos de bispos, abades, padres, etc. Simão passou a dizer aos bispos, aos padres e abades que "colocassem a vontade de S. Pedro em primeiro lugar". Esta venda do sagrado passou a denominar-se “simonia”, uma espécie de obtenção da compra da honra e passar ao exercício de uma prática em que o governo não é orientado por amor ao compromisso com os eleitores, mas pela ambição temporal, do dinheiro, dos cargos, etc. Também há quem chame a isto uma forma de corrupção obscena! Os subscritores do manifesto “Portugal em Primeiro” fazem coisa semelhante: pedem a Montenegro que lhes “venda” a delegação de poder que os eleitores lhe confiaram em virtude do programa e do “não é não” para comprar uma aliança com o Chega. Vejo nisto uma “simonia” política, semelhante à religiosa e orientada pelo mesmo espírito de decadência, só com uma diferença: em vez de comprarem a honra de S. Pedro, compram a de Montenegro!

João Magalhães, Marco de Canaveses

Os desafios do novo governo

A longevidade do novo governo da AD está dependente de muitos factores. Salienta-se de imediato a urgência de apaziguar o descontentamento social com medidas de execução financeira rápida, como o pagamento a médicos e professores, a atribuição de subsídios a forças de segurança que as nivelem com a PJ, a diminuição da carga fiscal global, e muitas outras que valorizem as carreiras públicas e as classes profissionais, com o fim de diminuir com eficácia o número de manifestações e de greves.

Governar vai ser uma corrida quotidiana alucinante contra um tempo que se esvai, em que a primeira barreira importante é desde já a existência de um Orçamento do Estado (OE) que eventualmente possa precisar de ser retificado. Vai ser preciso pular com sucesso essa barreira e, pelo menos, a do próximo OE 2025, que são as verdadeiras garantias da tão desejada estabilidade governativa. (…) Com a atual composição da Assembleia da República, que incorporará um grupo parlamentar do Chega com 50 deputados, avizinha-se a legislatura mais árdua e desafiadora da democracia portuguesa.

Emanuel de Sousa e Castro, Mirandela

Uma luta desleal

Não se pode dizer que Montenegro teve uma grande vitória. Se não vencesse as eleições, estaria em maus lençóis perante o seu partido e este teria grande dificuldade de sobreviver, pelo menos como partido de governação. Desgraçadamente, está entalado entre a espada e a parede. A ala esquerda, PCP e BE, como forma de sobrevivência, irá tentar desencadear uma série de greves que serão certamente prejudiciais à economia e provocarão ainda mais degradação dos serviços públicos, de que se arrogam ser os grandes defensores, mas, como disse Manuel Carvalho no seu excelente artigo, “quanto pior, melhor”. Não tenhamos dúvidas de que será o modo de contestarem o que consideram ser a grande injustiça de terem sido reduzidos a pequeninos grupos parlamentares sem peso na AR. O que esperar então? (…) Sendo, felizmente, o direito à greve um direito fundamental, não pode ser usada de uma forma oportunista e/ou quase selvagem. (…) O que acontece com a CGTP e com o Stop são muito mais lutas partidárias do que luta de trabalhadores. Esperemos que o futuro primeiro-ministro lei atentamente o artigo acima referido, publicado no PÚBLICO de 21 de Março.

António Barbosa, Porto

Fome em Gaza

Hoje, quando tomava em casa o pequeno-almoço, constituído por leite e pão com manteiga, revoltei-me. Não consigo ficar indiferente nem entender como há, no ano de 2024, tanta gente a morrer à fome no mundo inteiro. Não consigo tirar da minha cabeça as imagens de crianças esqueléticas que existem neste mundo, assim como não consigo admitir que na Faixa de Gaza, por imposição do Presidente de Israel, Netanyahu, continuem a morrer à fome crianças, e não só. Imaginem o valor que tem um simples pão para essas crianças e se o fizerem conseguirão entender a enormidade do crime que Netanyahu está a cometer. O que se passa na Faixa de Gaza, provocado por Netanyahu, com um comportamento completamente irracional, dado que não se abstém de condenar à morte pela fome milhares de palestinianos, incluindo um elevadíssimo número de crianças, tem de obrigatoriamente ser condenado com firmeza pelo mundo livre e democrático. Não podemos ficar calados. (…)

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora