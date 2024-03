10 de Março: pára e escuta!

Praticamente todos reconhecem que as legislativas do passado dia 10 marcam não só uma viragem no ciclo político, mas terão sido também uma amostragem significativa de que os valores predominantes na sociedade portuguesa se estão a recentrar em zonas consideradas mais conservadoras.

À vitória em Portugal das tradicionais bandeiras de esquerda – aborto e seu pagamento, uniões de facto, liberdade de expressão sexual, casamento entre indivíduos do mesmo sexo, igualdade de género –, os portugueses anónimos, mas decerto maioritários, deram, através do voto, porventura sinais de que se estava a tentar ir demasiado depressa, nomeadamente, com a lei da eutanásia, a falta de qualidade e valores na escola e frequentes vozes até de esbatimento da própria diferenciação de género.

A isto há a acrescer, obviamente, uma falta de investimento em urgentes infra-estruturas nacionais e de estímulos ao empreendedorismo, uma vez que os últimos governos do PS, em nome duma desejável redistribuição, orientaram as despesas orçamentais para as suas clientelas habituais – pensionistas e função pública –, precisamente as componentes menos dinâmicas da sociedade portuguesa. Daí que, em termos de PIB na União Europeia, tenhamos caído de 12.º, do final da 1.ª década do século, para o actual 23.º lugar.

Na amostragem da última votação da diáspora portuguesa estarão reflectidas, pois, as considerações precedentes, quando comunidades de portugueses que a compõem, emigradas dos nossos meios menos urbanos e, portanto, de trabalhos no duro e mais sofredoras, deram vitória ao Chega, designadamente, no Luxemburgo, Suíça e Brasil, ainda que aqui a componente evangélica possa ter pesado. Na Inglaterra, destino de emigrantes em geral de profissões mais qualificadas, venceu naturalmente o PS.

Que o novo Governo saiba interpretar correctamente estes resultados…

Joaquim Heleno, Queluz

O voto da emigração

Como emigrante sinto uma enorme tristeza e vergonha alheia ao constatar o número de compatriotas pelo mundo que, num acto xenófobo, rancoroso e egoísta, votaram irados num partido de extrema-direita. Com superioridade e total falta de empatia, defendem a expulsão e exclusão de outros que detêm estatuto igual. Talvez lhes saia o tiro pela culatra com o esquecimento de que “não devem fazer aos outros o que não gostariam que lhes fizessem (...)”

Mas o Estado não é, nem pode ser, um espectador passivo, quando está em jogo o desmantelamento do bem-estar social conquistado com Abril. E também é sua responsabilidade tomar medidas para evitar que não se voltem a perder 40% dos votos da emigração, anulados por motivos formais nestas legislativas, e mais de um milhão de votos desaproveitados dentro de fronteiras: é imperioso reformar o sistema de voto no estrangeiro e criar um círculo de compensação.

Não podemos permitir um nacionalismo bacoco e trapalhão, que tem por bandeira um ódio desconfiado, numa cavalgada reaccionária contra os valores democráticos do século XXI. Não passarão! E os media, como ferramentas de liberdade, desempenham um papel crucial para dar a conhecer informação imparcial de qualidade e o bom jornalismo de investigação, para além dos comentários a fait-divers que nos querem impingir no circo do dia-a-dia.

Hugo Rodrigues Madeira, Vilanova i la Geltrú (Catalunha, Espanha)

Augusto Santos Silva

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, não foi eleito deputado nas listas do PS no círculo eleitoral fora da Europa. Santos Silva foi o mais diligente “director de campanha” do Chega. Como diz o povo, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Era fácil de ver que a campanha contra André Ventura orquestrada por Santos Silva ia descambar numa monumental votação para a extrema-direita. Como foi possível Santos Silva cair na armadilha de André Ventura? Ninguém no PS o alertou que a campanha contra o Chega podia ter sentido inverso? Pelo menos, “assumiu derrota política e pessoal”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Paulo Raimundo

Sr. Paulo Raimundo, apesar de eu não ser da sua cor politica (cada vez mais desmaiada), eu até simpatizava consigo. Agora pôs o “pé na poça”. Então vai apresentar uma moção de rejeição a um governo que ainda não existe? Se é para se antecipar ao Pedro Nuno Santos na liderança das esquerdas, lembre-se que à sua frente está a Mariana, e ela já anda a promover reuniões para tal fim. (…)

José Bartolomeu, Abrantes