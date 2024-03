O que é que andamos “todos” a ver?

Olá.



Números. São a cruz que quem escreve sobre televisão, e especialmente quem programa televisão, carrega. Quando se acrescenta a variável "streaming", são a incógnita. Salvo quando, hosana nas alturas, as plataformas decidem partilhá-los. Como na música de Sérgio Godinho, sabem a pouco e fazem promessas, apetece mais um bocadinho, mas não se vai ficar louco.

O que é que "andamos" a ver, esse perigoso e íntimo colectivo nestes tempos tão seccionados? Aparentemente, Shōgun na Disney+, Taylor Swift | The Eras Tour na Disney+, The Gentlemen e O Problema dos 3 Corpos (série e filme na Netflix) ou Giannis, o documentário sobre o jogador maravilha da NBA, e a série galaico-portuguesa Operação Maré Negra na Prime Video.

Shōgun, sem desprimor para os restantes, é um caso à parte. Esta semana, mais precisamente quinta-feira dia 21, entrou em cena O Problema dos 3 Corpos que levará a Netflix seguramente a engolir a sua parte de leão da conversa sobre "o que andamos a ver" nos próximos dias. Mas para já, a Disney+ chegou-se à frente para se gabar com os nove milhões de visualizações a nível mundial do episódio de estreia (no Hulu, nos EUA, e na Disney+ em todos os mercados em que está presente) nos primeiros seis dias em que esteve disponível.

Interessante épico de guerra em que os portugueses são retratados, ainda que de forma semi-lateral, como a potência colonial que de facto foram, a série também foi a mais vista em Portugal dentro da marca FX (englobada no pacote Disney+) logo a seguir à segunda temporada de The Bear. É obra, especialmente para um título que não se esquiva ao facto de ser sobretudo falado em japonês e que tem um legado literário e também televisivo — a série homónima de 1980 com Richard Chamberlain, Toshirō Mifune e Yoko Shimada.

Não faltam recapitulações na Internet, sedentas de ajudar a seguir a trama, mas mais interessante do que isso é que Shōgun é uma série sobre feudalismo e samurais, mas centrada neles, na cultura japonesa, optando pela sua perspectiva ao invés de ser conduzida por um Chamberlain ou, neste caso, pelo capitão John Blackthorne (interpretado por Cosmo Jarvis). Há toda uma celebração em torno do quebrar da narrativa do "salvador branco", uma categoria que até Tom Cruise já encarnou neste mesmo território no filme O Último Samurai, de 2003. Duas décadas depois, já não poderia, nem deveria ser assim. E bem.

Também O Problema dos 3 Corpos tenta equilibrar a balança nesse aspecto. Obra do autor chinês Liu Cixin, passa-se em dois tempos e um deles é o da Revolução Cultural chinesa. Os ecos da evolução da China real ao longo das últimas décadas são essenciais para enriquecer o subtexto de O Problema dos 3 Corpos e mais uma maravilha da globalização do audiovisual que o streaming injectou com meios e diversificação.

Nos tempos que correm, em que a palavra de ordem parece ser contenção de meios e de apostas, é bom celebrar ou convidar para esse titubeante colectivo de espectadores digitais a possibilidade de olhar para o mundo com os olhos… do mundo. Que são múltiplos, diversos, ricos. Liu Cixin é engenheiro de uma central de electricidade, não um escritor de formação. Como disse à New Yorker em 2019, começou esta sua trilogia "por amor à ciência" (que sim, tem um fim escrito e por isso os autores televisivos David Benioff e D.B. Weiss não têm o cadafalso à sua espera no fim da jornada da série como tiveram em A Guerra dos Tronos). Também isso é de fazer os fãs de ficção científica bater palminhas, sobretudo porque depois ele tornou-se o primeiro asiático a receber o Prémio Hugo.

Por falar em salvadores brancos, Taylor Swift ocupou 16,2 milhões de horas e teve 4,6 milhões de visualizações no seu primeiro fim-de-semana em streaming graças ao filme-concerto The Eras Tour (Taylor’s Version), também na Disney+. A mulher que recuperou para si os direitos das suas canções, anda a regravá-las a todo o vapor e foi interrompida em palco por Kanye West em 2009 porque o prémio do Vídeo do Ano deveria, acha ele, ter ido para Beyoncé, inspira milhões de pessoas (no iminente documentário Girls State, sobre um programa de formação de adolescentes para a vida política e os cargos públicos nos EUA, elas não param de cantar Taylor Swift). Ela, e este seu momento, é só mais um rosto da multiplicidade da vida em streaming.

O que anda a ver?

Inês Nadais, editora de Cultura do PÚBLICO

"As hashtags #StephenFrears e #KateWinslet levaram-me a cair que nem um patinho em The Regime, mas até ver sem a satisfação de anteriores escapadelas televisivas com os mesmos protagonistas (State of the Union, no caso do primeiro; Mildred Pierce e Mare of Easttown, no caso da segunda). As alfinetadas da sátira política não magoam, só fazem cócegas, quando o grosso dos valores de produção está investido no aparato ‘espectacular’ e o crescendo narrativo de absurdo terraplana a oportunidade – e seria de facto oportuno – de trocarmos umas ideias sobre o assunto dos autoritarismos no coração da Europa e o abraço de urso dos Estados Unidos. Descendo abruptamente do reino da fantasia para a dura realidade de meio milénio de extermínio, ainda estou a processar o documentário em quatro partes Exterminate All The Brutes, de Raoul Peck. O massacre em curso em Gaza faz dele matéria ainda mais inflamável do que já o era por alturas do seu lançamento."



Disney+

Sexta-feira, 22 de Março

Pessoas e Lugares Extraordinários: Felizes Avós — Documentário do realizador taiwanês-americano Sean Wang sobre as suas avós. É uma curta, nomeada para a respectiva categoria para os Óscares e uma experiência de comédia e peculiaridade.

Quarta-feira, 27 de Março

A Casa da Coruja - Terceira temporada da série de animação que, algures entre a comédia e a fantasia, se tornou mais conhecida por ter uma representação LGBTQIA+ no universo Disney. É a primeira a ter um casal do mesmo sexo como protagonista e a ter personagens personagens não-binários. Fora isto, é a história de Luz, uma adolescente que passa por um portal onde faz novas amizades (uma bruxa, um mini-guerreiro…) e agora tenta voltar ao seu mundo.

RTP Play

Sábado, 23 de Março

Implacável: A História Secreta do Monopólio — Documentário sobre o popular jogo de tabuleiro que não aparenta só ser um jogo de ganância e opulência. Na sua origem está precisamente uma ideia, mas também uma luta entre corporações mundiais.

Amazon Prime Video

Sábado, 23 de Março

A Lista — A Amazon estreia mais uma série portuguesa, desta feita A Lista, da Opto/SIC, com a série completa sobre a história que começa com a morte de Patrícia e a lista que deixa aos amigos para cumprir.

Segunda-feira, 25 de Março

Missing - Desaparecida — Durante umas férias na Colômbia, Grace e o namorado desaparecem. A filha de Grace não consegue furar a burocracia para saber o que aconteceu e usa a tecnologia, a partir de Los Angeles, para encontrar a mãe.

Quarta-feira, 27 de Março

Repouso Absoluto — Soa bem, não soa? Mas numa gravidez nem sempre é bom sinal e é o que Julie tem de fazer, ainda por cima acabada de se mudar para uma casa nova. "Começa a observar ocorrências fantasmagóricas", diz a sinopse. Nada recomendado.

Twisted Metal — Série que, como o próprio nome indica, se centra num motociclista errante que tem a oportunidade de obter uma vida melhor. Mas primeiro tem de entregar uma encomenda misteriosa num deserto pós-apocalítico. A greve dos estafetas e a economia de biscates sob todo um novo prisma.

Netflix

Sexta-feira, 22 de Março

Shirley Chisholm — A primeira congressista negra é um ícone político: Shirley Chisholm foi até candidata à presidência dos EUA em 1972. Filme de John Ridley com Regina King como protagonista.

Os Crentes — Série tailandesa em que jovens empresários cujas start-ups não correram bem tentam transformar um templo budista num negócio.

Quarta-feira, 27 de Março

Testamento: A História de Moisés — Já cá faltava a programação pascal. Minissérie de três episódios sobre Moisés, uma história pouco conhecida no mundo judaico-cristão. Ironias à parte, este é um "docudrama cativante" e tem entrevistas com especialistas.

Descansar em Paz — Um pai endividado decide desaparecer. E consegue. Mas anos depois quer saber da vida da sua família. Filme argentino.

Filmin

Sexta-feira, 22 de Março

Cidade Fatal — Filme de Michael D. Olmos sobre um ex-polícia de Detroit forçado a trabalhar com um traficante para pagar uma dívida do seu pai. Para aluguer por 3,95 euros.

Quinta-feira, 28 de Março

Pontas Soltas — Um filme sobre a amizade e o trabalho que une a banda portuguesa Capitão Fausto. Por Ricardo Oliveira. Falam do seu processo criativo mas também do de outros artistas.

The Quiet Girl - A Menina Silenciosa — Drama de Colm Bairéad passado na Irlanda rural em 1981, quando uma criança tímida vai viver um verão com pais adoptivos. Desabrocha, mas também há segredos a despontar.

It's Such a Beautiful Day — Filme de animação de Don Hertzfeldt sobre Bill, um homem com um problema neurológico desconhecido que lhe provoca lapsos de memória e visões surreais. No fundo, esta é uma compilação das três curtas-metragens que compõem a chamada "trilogia de Bill": Everything Will be OK, I Am So Proud of You e It's Such a Beautiful Day.

O Universo de Keith Haring — Documentário biográfico sobre o artista seminal da cena de graffiti de Nova Iorque.

Ponto Final — Mais um documentário, neste caso sobre um casal, que calha ser os pais do realizador do filme, que se vestem como estrelas de cinema para falar do cancro que ambos venceram.

Filmes Luís Campos — Estreiam-se Monte Clérigo, Boca Cava Terra, Muletas e Carga.

Filmes de Gonçalo Loureiro — Sheila e Marasmo.

Perdido no streaming

Enquanto Kate Winslet intriga os espectadores de The Regime na HBO Max (a série é boa? É má? É boa na comédia e má na sátira? Tinham mesmo a certeza da versão final dos guiões?), recue-se 20 anos no tempo para a reencontrar em O Despertar da Mente. O aniversário do poético filme que divide com Jim Carrey sob a batuta de dois colaboradores especialíssimos — Michel Gondry e Charlie Kaufman — cumpre-se agora e há bastante para ler sobre o assunto. Para rever o filme, há que ir alugá-lo (ou compra-lo) à Apple TV ou a Rakuten TV (disponível nas SmartTV). Apagar as partes más de uma relação é um busílis que condiz com os tempos actuais.

Até ao Próximo Episódio.