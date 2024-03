Ciclismo: Van der Poel amplia palmarés nas clássicas com recorde na E3

Ataque em solitário de mais de 40 quilómetros consagrou o ciclista neerlandês, no início do ciclo das clássicas flamengas.

O neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ampliou nesta sexta-feira o seu já invejável palmarés em clássicas do ciclismo, ao vencer a E3 Saxo Classic com um ataque solitário de mais de 40 quilómetros, um recorde na prova belga.

O campeão mundial de fundo, a cumprir apenas o seu segundo dia de competição na estrada em 2024, foi aquele que mais mexeu na corrida, com uma mão-cheia de ataques até, finalmente, se isolar, no Paterberg, a mais de 43 quilómetros da meta, e viu a sua audácia recompensada com uma vitória, concretizada em 4h39m49s.

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), que tinha caído no momento do ataque do seu “eterno inimigo” mas não desistiu de persegui-lo, maioritariamente a solo, foi terceiro, a 1m36s do vencedor e dois segundos atrás do compatriota Jasper Stuyven (Lidl-Trek), depois de ter optado por nem lutar pelo título de “vice”, abdicando do sprint por essa posição.

A prova, que se realizou na Flandres e marca o início da sucessão das clássicas flamengas, uma das semanas mais esperadas pelos fãs do ciclismo, não defraudou, com os grandes nomes a darem espectáculo no último terço dos 207,6 quilómetros com início e final em Harelbeke — António Morgado (UAE Emirates) foi 75.º, a 6m04s do vencedor, e o compatriota Ivo Oliveira (UAE Emirates), que chegou a integrar a fuga do dia, terminou em 79.º, com mais cinco segundos.

Mathieu van der Poel tem agora no seu currículo uma nova clássica, que junta aos “Monumentos” Paris-Roubaix (2023), Milão San-Remo (2023) e Volta a Flandres (2020 e 2022), além de outras “grandes” como a Amstel Gold Race (2019) ou a Strade Bianche (2021), e também o recorde de ataque solitário mais longo para vencer a E3 (o anterior pertencia ao suíço Fabian Cancellara, que percorreu 35 quilómetros a solo até ao final, em 2013).

Até ao final do mês, estão previstas mais três provas nas estradas da Bélgica: a clássica Gent–Wevelgem, a 24 de Março, a Dwars door Vlaanderen, no dia 27, e a Volta à Flandres, no dia 31.