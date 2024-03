Votos perdidos

Ao ler no jornal de ontem o editorial de Sónia Sapage, tenho de concordar que o sistema eleitoral precisa mesmo de ser melhorado. Por que motivo não se impõe uma percentagem mínima para se poder ser eleito para a Assembleia da República, a exemplo de outros países da Europa? Assim não se perderiam votos que nada adiantam para o nosso futuro.

Carlos Mendes, Lisboa

Votos que são lixo

Excelente editorial de Sónia Sapage: “Desperdiçar mais de um milhão de votos é muito pouco democrático.” Isto acontece a grande parte dos eleitores do interior do país. Igualmente vão para o lixo milhares de votos de eleitores da nossa diáspora. Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), foram expedidos cerca de dois milhões de cartas com os boletins de voto. Foram devolvidos pouco menos de 400 mil, ou seja, cerca de 16%. Destes cerca de 40% são votos nulos apenas porque não vieram acompanhados de cópia do cartão de cidadão. Esta situação já se repete há várias eleições, mas nada é feito para ser alterado. É uma total falta de respeito pelos emigrantes. São gastos milhares de euros para a grande parte desta acção ser lixo. Será que vamos continuar assim? Ou o resultado destas eleições são disso reflexo?

António Barbosa, Porto

Orçamento rectificativo

Ainda como comentador na TV, antes do golpe judiciário que levou à queda do Governo, Pedro Nuno Santos mostrou que encarava o problema da valorização salarial de forma diferente de António Costa. Depois, em campanha, reiterou a abertura para um entendimento no mesmo sentido; assim, é coerente que avance com a proposta de um orçamento rectificativo para resolver problemas que levaram a grandes lutas na função pública.

Ser oposição não implica impedir avanços em matérias de consenso; o “bota-abaixo” primário deve ser deixado a um partido que se apoia em redes sociais profissionalmente dirigidas para criar bodes expiatórios, e inventar os problemas que depois diz ser capaz de resolver. Como líder da oposição, o PS só tem de garantir um novo patamar da política nacional, e reconhecer que a formação de listas sem contacto com as bases, e um sistema eleitoral sem um círculo nacional, são problemas estruturais que abriram fissuras na democracia.

A AD, neste caso, só tem de cumprir a promessa eleitoral, sob pena de ser rapidamente devorada pela extrema-direita que nasceu da sua própria incapacidade de construir uma solução alternativa ao PS.

José Cavalheiro, Matosinhos

Cartão vermelho

Metaforizando a função do"cartão vermelho" nas modalidades desportivas com a votação no partido Chega, pode deduzir-se que o eleitor-árbitro exibiu uma enorme cartolina pintada de vermelho. O jogador cumpre o castigo, redime-se e volta aos relvados. Nesta realidade política, os partidos que fizeram as faltas, deverão estar neste momento a fazer o seu acto de contrição. Contudo, para quando o regresso folgado aos relvados para poderem redimir-se e mostrar que estão reabilitados? Desperdiçaram excessivamente as renovadas oportunidades para o fazer, julgando-se sempre os donos de todos os estádios. Esse eleitor-árbitro, no fundo, o que pretende é essa redenção e a correcção do que ficou mal feito. Se foi votar seguindo os carneirinhos ou se vislumbrar alguma pretensão sintomática de utopia ou ficção, correrá o risco de andar de cartão em cartão até não poder mais arbitrar, ou até impedido de ir aos jogos.

José M. Carvalho, Chaves

Ser ou não ser português

O caso Maestro de fraude aos fundos europeus fez-me pensar no dilema que temos entre aliviar a burocracia, escancarando a porta a abusos e fraudes, ou apertar a malha dos procedimentos, tornando o sistema inoperante e ineficiente, igualmente com riscos de abuso e corrupção. O equilíbrio desta balança é tremendamente difícil, estando eu hoje mais próximo de assumir os riscos e custos da primeira opção do que da segunda.

Outra reflexão que isto me trouxe foi sobre o comportamento dos portugueses em geral, correndo o enorme risco de generalizações injustas. Mas, de facto, não consigo deixar de pensar na falta de predisposição (para dizer o mínimo) dos portugueses para cumprir regras e cuidar dos bens comuns. Tal vê-se, desde logo, em atitudes simples da nossa vida quotidiana, como o depósito de lixos domésticos em ecopontos apinhados ou o incumprimento das regras de trânsito.

Portanto, não me consigo admirar quando confrontado com esquemas de compadrio, fraude, cunhas, facilidades e favores que envolvem celebridades. Elas, no fundo, são o que nós somos, com a única diferença de que têm acesso a “vantagens” superiores às de um português comum. Somos todos portugueses e, se calhar, poderíamos começar por admiti-lo.

Tomás Júdice, Lisboa