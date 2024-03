Câmara de Oeiras quer reactivar transporte SATU até 2029

A Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, pretende reactivar o sistema automático de transporte urbano (SATU) até 2029, encontrando-se neste momento a desenvolver o traçado, disse à agência Lusa a vereadora da mobilidade. O SATU, um metro de superfície, funcionou entre 2004 e 2015, tendo sido encerrado por ordem do Governo PSD/CDS-PP devido a problemas financeiros.

Em declarações à Lusa, a vereadora responsável pelo pelouro da mobilidade na Câmara de Oeiras, Joana Baptista, referiu que a reactivação do SATU "sempre esteve no horizonte do executivo municipal". "Nunca perdemos esse foco. Na realidade, é um transporte que já há 20 anos era um transporte inovador e que este executivo municipal pretende que assim se mantenha", afirmou a autarca.

Joana Baptista explicou que neste momento a Câmara de Oeiras está a desenvolver, através da empresa municipal de estacionamento e mobilidade (Parques Tejo), um plano de traçado, que deverá estar concluído durante este ano. "Neste momento os estudos estão praticamente concluídos. A concertação política também e, em breve, vamos passar para o início dos projectos de execução. Diria, porque é um objectivo estratégico deste executivo, que no próximo mandato (2025-2029) o SATU veja a luz ao fundo do túnel", estimou.

Relativamente ao traçado, a autarca referiu que o objectivo é ligar o município de Oeiras aos concelhos vizinhos de Sintra e Cascais, existindo também ligações aos parques empresariais da Quinta da Fonte, Lagoas Park e Taguspark. "Vai ligar duas linhas ferroviárias: a de Cascais, através da estação de Paço de Arcos, passando por três parques empresariais e, depois, chegando à linha de Sintra (Cacém)", adiantou.

Já sobre o sistema que será utilizado, Joana Baptista ressalvou que "ainda está a ser avaliado", mas que deverá "funcionar num corredor dedicado e assente em veículos bidireccionais". "Para que haja um corredor dedicado é fundamental haver um redesenho da lógica urbana. Portanto, são fundamentais estudos, projectos e depois uma obra. Por isso, é que este mandato é vocacionado para a conclusão de todos os estudos e projectos e o mandato seguinte para a afirmação operacional do SATU", sublinhou.

A reactivação do SATU insere-se no âmbito do plano de mobilidade urbana sustentável e de acessibilidade do concelho de Oeiras, divulgada em Abril do ano passado, que tem um horizonte temporal de dez anos. A criação de uma rede de eléctrico moderno entre Algés e a Falagueira (concelho da Amadora) e um BRT (Bus Rapid Transit, isto é, autocarros rápidos em faixa própria) entre Queijas e Carnaxide são outros dos projectos incluídos neste plano.