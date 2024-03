Halo, uma série do outro mundo, para ver na SkyShowtime

Cerca de 20 anos depois da sua estreia nos videojogos, em Halo: Combat Evolved, e de um franchise muito popular, o “Master Chief” John-117 invadiu o streaming SkyShowtime com uma série de acção futurista e disruptiva. Após uma primeira temporada bem conseguida e repleta de adrenalina, «Halo» voltou em Fevereiro, com uma segunda incursão ainda mais intensa e imprevisível, muito elogiada pela crítica televisiva.

Os humanos continuam na linha da frente para enfrentar a ameaça extraterrestre e a iminente destruição da Humanidade. O “Master Chief” John-117 (Pablo Schreiber) é o líder da Silver Team, um grupo de elite que integra os Spartans, do Comando de Guerra Especial Naval do UNSC, cuja origem é inicialmente desconhecida. Na sequência de uma missão sangrenta, que terminou com várias mortes de civis, o grupo é colocado na rota de um misterioso artefacto alienígena, ao mesmo tempo que a reputação de John-117 também parece ter tido melhores dias.

A relíquia é o primeiro passo para as respostas que os Spartans tanto procuram e, na busca incessante pelos verdadeiros motivos – escondidos por Halsey (Natascha McElhone) –, John-117 quebra todos os protocolos e aproxima-se, cada vez mais, dos seus fantasmas do passado. A série é um dos principais destaques SkyShowtime no arranque de 2024.

Nova temporada supera todas as expectativas

Com um novo showrunner, David Wiener (Fear the Walking Dead, The Killing), a assumir o leme, «Halo» surpreende com uma visão renovada, maior intensidade e ainda mais qualidade. "O tom é muito mais sombrio”, disse Pablo Schreiber ao Yahoo Canadá, acrescentando que “muitas das sequências de acção são mais subjectivas, colocadas dentro das batalhas, em vez de vê-las de longe”. Desta forma, o espectador fica ainda mais envolvido na história e nos acontecimentos.

Quase num paralelismo com o universo dos videojogos, onde os jogadores também viviam todas as cenas de acção a partir de uma perspectiva próxima e carregada de adrenalina.

A segunda temporada traz novas personagens e até actores queridos pelo público, nomeadamente Joseph Morgan (The Originals, The Vampire Diaries), que interpreta o novo cientista ao comando. Já a imprevisibilidade em torno de outras presenças, sobretudo da assistente virtual Cortana (Jen Taylor, que, noutra ligação ao gaming, é também a voz da Cortana dos jogos "HALO" e da Princesa Peach em vários videojogos), desperta a curiosidade em relação ao que pode acontecer nos novos episódios.

As mudanças conquistaram a crítica, com o feedback a ser muito positivo. No site Rotten Tomatoes, a nova temporada atingiu uma aprovação de 94%. A narrativa tem como principal tema a storyline do jogo Halo: The Fall of Reach.

Steven Spielberg é produtor executivo Foto Vários cineastas tentaram adaptar o videojogo ao grande ecrã, sem sucesso; entre eles, destacam-se os nomes de Steven Spielberg, Neil Blomkamp e Peter Jackson. Perante esta incapacidade, muitos acreditaram que a saga nunca ia chegar às telas. Quando finalmente houve luz verde para a série live action, Steven Spielberg não quis ficar de fora e teve uma grande influência no desenvolvimento do projecto. Podemos encontrá-lo na lista de produtores executivos, bem como a Darryl Frank e Justin Falvey, também da Amblin Television.

O que pode esperar na 2.ª temporada de «Halo»

Será o “Halo” a salvação da Humanidade? Ou o passo que falta para a sua destruição? John-117 fica a saber que está relacionado com esta estrutura misteriosa de origem alien.

Vêm aí viragens. Há uma reviravolta na guerra de “Master Chief” e companhia com o Convenant, após uma missão fatal. O protagonista lida com uma ameaça bem próxima.

Falso altruísmo? Os objectivos pessoais de John-117 colocam a Silver Team no limite. Será que conseguem encontrar Spartans dados como desaparecidos?

Cada vez mais um alvo interno. Uma sucessão de missões não autorizadas colocam John-117 ainda mais na mira dos seus pares.

Vingança é a palavra de ordem. Numa storyline mais sombria, o “Master Chief” não olhará a meios para aniquilar todos os seus adversários.

«Halo» tem um novo episódio semanalmente, com a season finale a ter a estreia SkyShowtime marcada para dia 22 de Março. Todos os episódios ficam acessíveis com uma assinatura do streaming, que tem o custo atractivo de 4,99 euros mensais.

