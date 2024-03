Lactogal compra grupo Queijos Santiago

A Lactogal comprou a totalidade das empresas do grupo Queijos Santiago, anunciou nesta quinta-feira a empresa alimentar que detém várias marcas de leite, queijos e outros produtos.

Em comunicado, a Lactogal dá conta de que a aquisição do grupo centenário, de Castelo Branco, inclui “o portfólio de marcas dos Queijos Santiago, três unidades de produção em Portugal — Montemuro, Palmela e Portalegre — e um Centro Logístico na Venda do Pinheiro”.

Entretanto, o valor da aquisição não foi revelado e a transacção ainda está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência.

“Estamos seguros de que este alargamento do grupo Lactogal, com mais uma empresa portuguesa, reforça o nosso ADN nacional e é uma demonstração inequívoca de que a Lactogal lidera a agenda da produção sustentável de leite em Portugal com uma cadeia de valor assente na economia social e alinhada com um modo de produção que conjuga leite de elevadíssimos padrões de qualidade em respeito pelas boas práticas ambientais e do bem-estar animal”, afirma José Capela, presidente da empresa, citado no comunicado.

A Lactogal adianta que “pretende manter a matriz identitária do grupo Queijos Santiago, pelo que não espera que venham a ocorrer alterações significativas na actual estrutura, que terá uma gestão autónoma e independente”.

“Acreditamos que o negócio da Queijos Santiago complementa o da Lactogal e, como tal, esta integração representa um passo muito importante na prossecução da estratégia da Lactogal para a categoria de queijos e criará uma oferta mais competitiva e diversificada que beneficiará os consumidores”, sublinha ainda José Capela.

A empresa dá ainda conta de que “o segmento da categoria de queijos no mercado nacional e ibérico revela-se altamente competitivo, encontrando-se em expansão e exigindo, por isso, uma estratégia de investimento muito focada no consumidor”.

Líder no mercado nacional de produção de leite e lacticínios, a empresa diz deter “uma importante presença no mercado ibérico”. Do actual portfólio da Lactogal fazem parte as marcas Mimosa, Agros, Matinal, Gresso, Vigor, Pleno, Castelões, Milhafre dos Açores, Primor, Serra Dourada, Castelinhos, Serra da Penha e Fresky.

O grupo Queijos Santiago fez investimentos recentes nas unidades industriais e no seu centro de logística que permitem duplicar o volume de queijo produzido e fatiado naquelas unidades, essencialmente para o mercado ibérico, não se prevendo alterações à actual estrutura organizativa da empresa.

“É com grande satisfação que assinamos este acordo com a maior empresa nacional de lacticínios e uma das mais reputadas da Europa. Este acordo permitirá dar continuidade ao percurso feito pela Queijos Santiago ao longo destes mais de 100 anos [criado em 1918], distinguindo-se cada vez mais dos restantes players, no mercado nacional e no mercado internacional”, declara João Santiago, CEO do grupo Queijos Santiago, no mesmo comunicado.

O mesmo responsável acrescenta ainda que “o acordo vai permitir à Queijos Santiago e aos produtores que lhe garantem a satisfação das necessidades de leite beneficiar do excelente trabalho feito pelas cooperativas accionistas da Lactogal, cujas práticas e exigências se traduziram na melhoria da qualidade do leite em Portugal, ao longo de tantos anos”.