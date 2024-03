IL acrescentou um ponto na sua agenda: vai discutir “cenários governativos” no domingo

Convocatória do conselho nacional do partido só tinha previsto análise aos resultados das legislativas e “cenários pós-eleitorais”. Terça-feira à noite mudaram convocatória.

A convocatória do conselho nacional da Iniciativa Liberal (IL) do próximo domingo acrescentou, ontem à noite, um novo ponto na ordem de trabalhos que prevê a “discussão sobre o posicionamento político sobre os vários cenários governativos”, apurou o PÚBLICO.

Numa altura em que está em cima da mesa a forma como a IL vai apoiar o governo liderado pelo PSD, o que ainda não é conhecido, o partido leva a questão concreta ao órgão máximo entre congressos. À ordem de trabalhos, que já tinha seguido para os conselheiros nacionais, é acrescentada a “discussão sobre o posicionamento político sobre os vários cenários governativos e deliberação sobre proposta de recomendação”.

A convocatória já tinha previsto a "análise ao resultado das legislativas" e a “análise dos cenários pós-eleitorais”, além das “eleições europeias” em que o partido já tinha lançado João Cotrim Figueiredo como cabeça de lista.

Nas legislativas de 10 de Março, a IL conseguiu eleger oito deputados, mas ficou aquém do objectivo eleitoral traçado por Rui Rocha, que era o de chegar aos 12. Na semana passada, o líder da IL considerou que o cenário mais provável seria o de ficar no Parlamento e avaliar o sentido de voto medida a medida, embora sem excluir totalmente a hipótese de vir a integrar o governo com o PSD e o CDS.

Luís Montenegro, líder do PSD, vê vantagem na integração dos liberais no governo, a par do CDS, com vista a transmitir uma imagem de estabilidade, apesar de aritmeticamente a soma dos deputados da IL, com os da bancada social-democrata e os dois eleitos pelo CDS não atingirem a maioria absoluta.

O presidente dos sociais-democratas chefia uma delegação da Aliança Democrática (AD), que integra o CDS e o PPM, que será recebida esta tarde pelo Presidente da República.