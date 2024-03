No meio da mudança, o tradicional email marketing está de volta

O mais recente estudo sobre o futuro do Marketing, que apresenta as tendências e previsões para os anos de 2024 e seguintes, concluiu que, até 2028, as marcas se devem preparar para uma redução no tráfego orgânico dos seus websites na casa dos 50%, uma vez que os consumidores começam cada vez mais a adoptar as pesquisas baseadas em Generative Artificial Intelligence (GenAI).

Com mudanças relevantes no consumo e na pesquisa dos consumidores, as marcas serão desafiadas a adequar as suas estratégias para, assim, manterem as receitas geradas pelos canais de pesquisa orgânica. Essas estratégias poderão passar, então, pela aposta em canais tradicionais. Entre eles encontram-se, por exemplo, o email marketing.

Esta é uma opinião também partilhada por Marcelo Caruana, Head of Marketing da E-goi – plataforma fundada em 2007, em Matosinhos, e especializada em automação de marketing omnicanal – que explica que “enquanto a GenAI muda o jogo, o e-mail marketing permanece como um canal directo para construir conexões autênticas com o nosso público, ao superar as flutuações temporais de outros canais”.

Mas o que é o Email Marketing? Este é um canal de comunicação entre uma empresa e os seus clientes, ou potenciais clientes, e que é feita através de correio electrónico – tal como o próprio nome indica. No que diz respeito a custo-benefício é o canal mais bem colocado e também mais lucrativo, uma vez que além de apresentar um baixo custo, permite ter um contacto constante com os clientes, ou a segmentação de campanhas de acordo com os comportamentos e localização daqueles a quem se dirige a comunicação. No fundo, é uma “ferramenta flexível capaz de enviar mensagens altamente segmentadas, adaptadas às necessidades individuais dos destinatários, com engagement duradouro”, diz Marcelo Caruana.

Foto

Esta flexibilidade tem-se demonstrado pela adaptação às mudanças e às inovações recorrentes ao longo dos anos e, até, pela utilização da Inteligência Artificial. Como enumera Marcelo Caruana “personalizar o assunto dos e-mails e aumentar a taxa de abertura; enviar o email automaticamente no dia e horário da semana com maior probabilidade de ser aberto pelo cliente; e personalizar o conteúdo e os produtos indicados no correio electrónico de acordo com os últimos interesses e comportamentos de cada cliente” são utilizações comuns da Inteligência Artificial neste canal de comunicação tradicional.

Email marketing é uma das soluções que a plataforma E-goi oferece aos seus clientes, permitindo-lhes divulgar negócios, criar as bases de dados necessárias para a segmentação, e tudo com um acompanhamento personalizado. A verdade é que, num mundo em constante mudança, é mais do que necessário as empresas munirem-se da tecnologia precisa para fazer a diferença junto dos seus clientes.