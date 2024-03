O governo vai cair em seis meses? Não apostava muito nisso

Em termos estritamente matemáticos, tudo parece estar contra o governo de Luís Montenegro. O PSD tem quase tantos deputados quanto o PS. A soma dos votos à esquerda é superior à soma dos votos da AD com a Iniciativa Liberal. Para o novo governo fazer aprovar qualquer lei precisa dos votos a favor do PS ou do Chega – ou da abstenção dos dois em simultâneo. É também possível ao PS juntar-se à esquerda para passar leis com a abstenção do Chega. O chumbo de uma moção de rejeição exige que PS ou Chega votem contra ela – ou que ambos se abstenham. A matemática é infernal. E, no entanto, não apostaria o meu dinheiro na queda rápida do próximo governo. Acho que ele pode durar mais do que se pensa, não por razões especialmente meritórias, mas por uma razão muito prática: todos precisam de tempo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt