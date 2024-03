Guerra e paz

Na conjuntura mundial actual, todos os caminhos parecem levar à guerra. Ao ponto da simples evocação da palavra “paz”, pelo Papa, ter suscitado inusitados protestos. Houve tempos em que existiu uma Associação Mundial de Médicos para a Prevenção da Guerra Nuclear, com uma secção em Portugal, que foi Prémio Nobel da Paz em 1983, dissolvida no fim da “guerra fria”. Guerras sempre houve e haverá, diz o pessimista, que pensa o futuro como um eterno retorno. De facto, depois do “armistício” pós-soviético, a guerra retornou. Sem amnésias, lembremos a Jugoslávia, destroçada pela segunda vez, numa guerra fratricida, com intervenção estrangeira, a Líbia, bombardeada até sucumbir, o Iraque, invadido com “choque e pavor”, a Síria devastada, o Afeganistão, invadido de novo, e ocupado por 20 anos. E agora, a madrasta de todas as guerras, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Porquê, nesta última guerra, entre vizinhos, a histeria colectiva dos governos do mundo ocidental? Porque não é uma guerra sua? Ou é? E lá voltamos às superpotências em confronto, com o risco global a germinar. Qual é o maior perigo para a civilização gerida pelo Homo Sapiens? A guerra atómica e o provável Inverno nuclear homicida? Ou a subida da temperatura do planeta pelo hiperconsumo energético?

José Manuel Jara, Lisboa

JMT e os fascistas

Repescando o título do leitor António Cândido Miguéis de 16 de Março, cuja opinião corroboro, faço algumas considerações adicionais acerca do Chega. Reflectido nas urnas o desencanto de parte importante dos votantes, que habita não só as urbes de Lisboa e Porto, mas também o sul, litoral e interior do país, concluo que não pode haver (como diz e bem João Miguel Tavares), 1.1 milhões de fascistas, xenófobos e racistas. Refuto assim a opinião da colunista Carmo Afonso (CA) no artigo de 15 de Março, porque não entendeu (ou tergiversou) sobre o que Miguel Pinto Luz disse (ou quis dizer).

Concedo a CA a “bondade” da última frase do seu artigo: “Tratá-los com respeito.” Acrescento contudo que não devemos cavar trincheiras ideológicas, do “nós” ou “eles”; ao contrário, devemos assumir que somos todos iguais e dignos, até nas diferenças; é algo piedosa (quiçá acintosa) aquela expressão. Aconselharia CA a ler o artigo de Bárbara Reis no seu espaço Coffee Break de 16 de Março.

Guilherme Lavos, Lisboa

O exemplo holandês

É triste ver como os órgãos de comunicação tratam o resultado das eleições como uma catástrofe para a "estabilidade" do país (como se todas as estabilidades fossem boas – em Portugal tivemos quase 50 anos de estabilidade pobre e fascista). É evidente que nenhum governo está "refém" do Chega nem "precisa" do Chega para coisa nenhuma.

Veja-se o exemplo dos Países Baixos: chegou-se ao ponto, nos tempos que correm, de um partido de extrema-direita, eventualmente ainda pior que o Chega, ter sido o partido mais votado. Como na Holanda a democracia nunca se baseou em ideias de "maiorias absolutas" e da cultura do chefe de que este triste país continua a padecer, aconteceu o quê? À excepção de outro partido de extrema-direita (este muito mais pequeno), todos os restantes partidos, da esquerda à direita, recusaram-se a fazer governo com um partido xenófobo, nacionalista e retrógrado. Agora, o Governo dos Países Baixos será formado, conforme a Constituição prevê nestes casos, por uma parte de ministros independentes sem filiação política e outra metade, dos partidos.

Refiro ainda que o normal na Holanda são governos formados por consenso entre partidos com referências ideológicas diferentes: o último, por exemplo, tinha ministros de partidos de direita, partidos de esquerda e partidos de centro. Seria como em Portugal um consenso de ministros do PSD, PS, Bloco de Esquerda, etc.

É isto a democracia. O governo não depende de Chega nenhum. Basta usar dos princípios básicos da democracia e procurar consensos formais ou informais à "esquerda" ou à direita. Infelizmente, esta concepção real da democracia não parece estar ao alcance dos políticos portugueses.

É mau.

René Gil Bakker Fonseca