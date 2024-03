Chamusca: as sopas ribatejanas são um festival

É a segunda edição de um festival com muita sopa e a atrair muitos visitantes à freguesia de Vale de Cavalos.

O Festival das Sopas Ribatejanas tem vários ingredientes, tudo à volta do principal, claro. Há mostra gastronómica, incluindo petiscos e demonstrações de cozinha ao vivo, mas também animação musical e folclore, artesanato, caminhada, workshops, exposição de produtores e de agentes económicos.

Com entrada livre, de 22 a 24 de Março, esta freguesia da Chamusca, com o apoio da autarquia, pretende mostrar no Largo de Nossa Senhora dos Remédios o melhor da terra, incluindo a "divulgação e valorização das sopas ribatejanas", refere-se em comunicado.

E, quanto a estas, há uma dúzia de variedades. Entre as estrelas contam-se a "sopa de carneiro com feijão-verde e a de agrião, sopa de arroz com tripas, sopa de fraca do campo, canja, sopa do campo (entulho), sopa de cogumelos, sopa d'aldeia, couve com feijão, caldo verde, sopa de peixe e sopa de pedra". Tudo preparado, garante-se, com "os produtos endógenos do concelho".

Nos petiscos, Vale de Cavalos promete "carne de alguidar, moelas, bifanas, carapaus fritos, ovos mexidos com farinheira e pica-pau".

No dia 23 de Março, o evento conta com a participação do chef José Maria Lino (12h30), pronto a mostrar como se faz uma sopa de peixe do rio e suas ovas.

Os momentos de cozinha ao vivo de várias sopas contam com participação também de outras freguesias do concelho e com a sabedoria de membros da Universidade Sénior de Vale de Cavalos.