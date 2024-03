Esquerda e direita, igualdade e liberdade

A democracia sofre de uma “doença” congénita. Ao privilegiar a liberdade em detrimento da igualdade, deixa sempre demasiada gente para trás. No séc. XX, as teorias igualitárias da esquerda clássica não vingaram, na prática, apesar de a China manter o sonho vivo com o modelo “um país, dois sistemas”, tornado possível graças à globalização que, imposta pelo Ocidente, contribuiu para o deixar mais pobre. Ainda assim, os que se sentem excluídos pelo sistema mantêm vivo o desejo da igualdade e o reaparecimento entre nós dos antigos abstencionistas prova-o. Perante isto, os Chegas do mundo ocidental tornaram-se a nova esperança dos deserdados da sorte, tomando para si as causas da esquerda clássica, ainda que envoltas em outras roupagens. O centro político estava habituado à exigência de igualdade vinda da esquerda, mas agora sofre perante o aperto de uma tenaz, uma vez que a exigência de igualdade também vem da direita. Num tempo em que as circunstâncias são todas de molde a privilegiar a liberdade, cabe à esquerda reinventar-se, se ainda quiser ter futuro, mas até agora apenas se vê um mar de destroços. Já quanto à extrema-direita, a falsa igualdade que promete é apenas um veículo de transporte para outros destinos. Será a doença da democracia “incurável”, abrindo assim o caminho para o crescimento de autocracias, supostamente pró-igualdade?

Albano Augusto Rosa, Amadora

É só esperar para ver…

Como bem refere o sempre inspirado António Barreto no PÚBLICO de 16 de Março, “ainda nem se sabe qual é o governo ou o seu programa (…), mas já se sabe quem vota contra”. O resultado das eleições deste 10 de Março dá-nos uma imagem lamentável do nível dos politiqueiros da nossa praça: como eles, no fundo, se estão borrifando para o país (passe a expressão), pois apenas se preocupam em promover-se pessoalmente – até mais do que aos respectivos partidos; e como demonstram à saciedade até que ponto desrespeitam o povo, visto estarem logo prontos a varrer para debaixo do tapete a votação de um milhão e tal de portugueses. Ah, como eles são poucochinho!

António Barreto assinala ainda uma outra verdade: “Não conseguimos afastar esta sensação de que a classe política portuguesa não está à altura de resolver os problemas que cria.” Eu, que sou tão descrente da classe política, mas uma impenitente optimista, tenho a esperança de ver o dr. Montenegro ter a hombridade de engolir o seu “não é não” e de declarar que o momento (seja ele qual for, se de interesse para o país) determina que assim faça. Só os ignorantes nunca mudam de opinião.

Teresa Silva-Gayo, Lisboa

E os ex-combatentes?

Os partidos fizeram a sua campanha à medida das pretensões, objectivos e, acima de tudo, dos interesses de cada um. Assistimos diariamente ao desfile de todo o tipo de promessas. (…) Mas há um assunto, muito importante e demasiado sério, que infelizmente continua a ser tabu nesta terra e foi ignorado por todos os candidatos. Nos seus programas, esqueceram-se dos combatentes. Estamos próximos de comemorar os 50 anos do 25 de Abril. E em mais uma campanha, de grande agitação e propaganda fácil, a respeito dos ex-combatentes foi o total silêncio (…). Nenhum governo perdeu tempo em querer ressarcir todos os jovens que partiram para a guerra colonial. Uma guerra que não era nossa. Perdemos a nossa juventude. Qual foi o nosso “ganho”? Traumas. E continuamos a ser completamente ignorados. Os ex-combatentes mereciam o devido reconhecimento.

Mário da Silva Jesus, Odivelas

Os candidatos do BE

Tenho a ideia de o Bloco de Esquerda (BE) ser um partido de gente jovem, esclarecida e mais ou menos competente. Por isso, também penso que o BE devia inovar. Sai Catarina de coordenadora, entra para o Parlamento Europeu (PE). Sai Marisa do PE, entra para deputada. As irmãs Mortágua continuam deputadas. Outros também. Pelo que o Bloco diz, são estas as melhores opções. É um pouco foleiro para um partido de esquerda avançada, não? São sempre os mesmos porquê?

Porfírio Gomes Cardoso, Lagos

Rogério Casanova

Há muito assinante e leitor do PÚBLICO, não dispenso ao domingo “correr” logo à última página do P2 para ler a crónica de Rogério Casanova e, com o seu fino inigualável humor, fazer o “reset” e “limpar-me” de todas as notícias, crónicas, comentários e opiniões avulsas com que durante a semana, por exclusiva culpa minha, poluí a minha mente e o meu espírito crítico. A de ontem, dia 17, é de primor. Obrigado.

Jorge Mónica, Parede