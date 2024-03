Linha do Douro suspensa entre Tua e Régua após deslizamento de pedras

A circulação de comboios está suspensa esta segunda-feira, 18 de Março, entre as estações do Tua e Régua, na Linha do Douro, devido à queda de pedras e terra para a via, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Fonte da IP disse à agência Lusa que pelas 8h foram avistadas pedras e terra que afectaram a circulação nesta via, numa zona próxima da Estação do Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança.

Em consequência foi suspensa a circulação entre o Tua e a estação do Peso da Régua, distrito de Vila Real.

A IP já está no local, mas, segundo a fonte, a empresa está a reunir mais meios para remover as pedras, não avançando, para já, com uma previsão de reabertura deste troço da Linha do Douro e referindo que os trabalhos de limpeza se revestem de "alguma dificuldade e complexidade".

Segundo a empresa, devido, precisamente, à previsível demora na reabertura, será assegurado o transbordo rodoviário de passageiros entre as estações do Tua e da Régua.