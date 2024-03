Riscos de ditadura judicial

Na tradição nacional de adiar regulamentação das leis, ficou pendente a lei da morte assistida, por quase um ano. À vitória que o Presidente tornou custosa, sucede tentativa de impugnação por inconstitucionalidade, da lavra duma magistrada cujo nome não fixei.

Sou doente oncológica, de 76 anos. Num diagnóstico tardio, optar por cirurgia ou suicídio assistido na Suíça dependeu da (in)existência de metástases no cérebro. Tive sorte. Segui a longa dança do diploma, entre Belém e S. Bento. No epílogo, lembrei aquela tradição, inquietante numa vida suspensa pelo fio dos meses, de TAC em TAC, a verificar (in)existência de metástases. Mas, entre dia a dia privado e barafunda pública criada pela procuradora-geral, já me esquecia. Até que… Nem Marcelo! Constitucionalista e inteligente de mais para leitura maquinal da Constituição, qual Livro Vermelho de Mao. Base ideológica remota da tal magistrada? Não seria raridade: na geração universitária seguinte à minha, em Lisboa, o MRPP dominou Direito. (…) Pelo país: urge travar o poder judicial, não-eleito, a multiplicar sinais ditatoriais, a tentar sobrepor-se aos poderes democráticos.

Elisabete França, Lisboa

Ainda a eutanásia

Por várias vezes o Presidente da República tentou bloquear a feitura duma “lei da morte assistida” (vulgo, eutanásia), até que ela viu a luz do dia. Mas... “esqueceram-se” de a regular e há uma nova tentativa de a defenestrar, agora pela mão da provedora da Justiça, que – santa teimosia! – a quer inconstitucional. Sempre me pareceu que isto ia acontecer, só não sabia como. Pois aí está, esta gente não desiste, e os termos “compaixão” e “respeito” pela autonomia pessoal de quem sofre e decide não fazem, de todo, parte do léxico de quem “bate no peito” e/ou julga que um “qualquer artigo 24” é superior a valores humanos bem superiores à “hóstia” e/ou a um livro, mesmo que este se chame Constituição!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Votos no Chega

Parabéns ao PÚBLICO pelo excelente artigo sobre os eleitores dos diversos partidos e forças, em especial do Chega. Este artigo é um bom auxiliar para qualquer análise política sobre como os eleitores votaram. Mostra a frustração dos eleitores perante o comportamento pouco ético e defraudador das expectativas do Governo PS eleito em 2022. Mostra também a motivação dos abstencionistas recorrentes para votarem no Chega. De facto, a redução da abstenção deve-se ao aparecimento do Chega e das suas alusões à corrupção e oportunismo político por parte do chamado “centrão” (PS e PSD). Esta é uma lição, em especial para o PS. Quanto a outras questões, tais como a propalada mudança de voto da CDU para o Chega, este estudo mostra que tal alusão não é verdadeira. (…) Em conclusão, muito se diz e pouco se acerta se não houver dados credíveis que sustentem tais afirmações, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Fome em Gaza

É absolutamente inacreditável, irracional e vergonhoso, mas em 2024 Israel está a condenar milhares de crianças palestinianas a poderem morrer à fome. É lamentável, incompreensível e desumana esta posição de Israel e, por isso mesmo, o mundo livre não pode ficar calado. Tudo tem um limite e Israel já o ultrapassou há muito. Mais do que nunca, é preciso lembrar a Netanyahu que Israel existe como Estado porque o mundo livre assim o quis. Netanyahu tem que entender que os palestinianos têm direito a ter um Estado, até porque milhares deles perderam a sua habitação para que Israel exista como tal. Netanyahu tem mesmo que ser forçado a ouvir o mundo livre, uma vez que não é, na verdadeira plenitude da palavra, um democrata. Os palestinianos não podem continuar a ser oprimidos e condenados à morte, seja por acções bélicas, seja à fome.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Greve de jornalistas

Lembram-se quando, em Lisboa, eram publicados os jornais Diário de Notícias, Diário Popular, A Capital, República, O Século e o Diário de Lisboa? E no Porto amanheciam o Jornal de Notícias, O Comércio do Porto e O Primeiro de Janeiro? Em tempos de ditadura, a imprensa escrita era pujante. Hoje, os meios digitais deram duro golpe na imprensa escrita. É certo que abundam jornais online, mas o papel é imprescindível para um vasto leque populacional. Até a nível de distribuidoras o panorama é negro. A greve dos jornalistas é mais do que justa. Quantas vezes os profissionais da informação fizeram greve após o 25 de Abril? Na era da globalização informativa, é um dever cívico do Estado apoiar a imprensa. Só a venda em banca e a publicidade não são suficientes para garantir a sobrevivência dos jornais.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim