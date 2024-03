Pelo menos 74 detidos em acções de protesto contra Putin

As detenções ocorreram em 17 cidades na Rússia no último dia de eleições. Só em Moscovo, foram detidas 19 pessoas.

Pelo menos 74 pessoas foram detidas este domingo em 17 cidades na Rússia, no terceiro e último dia da votação das eleições presidenciais, de acordo com várias organizações não-governamentais.

As detenções foram realizadas em 17 cidades em todo o país, segundo dados citados pela agência de notícias espanhola EFE, que apontam para 19 detenções na capital, Moscovo, a que se somam 29 pessoas em Kazan, a capital do Tartaristão, entre outras. O número deve crescer ao longo do dia.

Na capital, um casal foi detido por usar uma tarja com citações de George Orwell, autor do livro 1984, e noutros locais foram também feitas várias detenções no âmbito do protesto “Meio-dia contra Putin”, que levou os opositores a esperarem pelas 12 horas locais para se dirigirem às mesas de voto, num protesto que decorreu também noutras cidades estrangeiras, incluindo Lisboa.

Os organizadores da campanha – apoiada pela viúva do opositor russo Alexei Navalny (que morreu na prisão em Fevereiro), Yulia Navalnya, e pelo bilionário Mikail Jodokovski – também apresentaram outras opções de protesto, como inutilizar o boletim de voto ou escrever vários nomes, incluindo o de Navalny.

O protesto internacional "Meio-dia contra Putin" convida os cidadãos russos, na Rússia e no resto do mundo, a deslocarem-se às respectivas assembleias de voto às 12 horas “para expressarem uma posição colectiva contra a actual situação política”.

Vladimir Putin está no poder desde 2000 e pretende garantir um quinto mandato presidencial, depois de também ter ocupado o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2012.

A participação nas eleições presidenciais da Rússia ultrapassou os 74%, a cerca de seis horas do encerramento dos últimos centros de votação, indicou a Comissão Eleitoral Central (CEC) do país. Pelas 14h15 (hora local, menos três em Lisboa), a participação estava em 74,09% dos estimados 112 milhões de eleitores, revelou a CEC nos dados mais recentes apresentados até agora.

Nas eleições de 2018, a participação foi de 67,5%. Os dados divulgados este domingo incluem a votação electrónica remota e a votação presencial.

Segundo as sondagens oficiais, as intenções de voto em Vladimir Putin rondam os 80%.