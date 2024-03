O abraço do urso

A rapidez com que Pedro Nuno Santos colocou o PS na oposição na noite de 10 de Março, dez dias antes de saber ainda o paradeiro de cerca de 400 mil votos e da distribuição dos quatro deputados dos círculos eleitorais da Europa e de fora da Europa (que podem ainda agora dar a vitória formal ao PS), deixou-me inicialmente perplexo. O PS escolheu o posicionamento mais seguro e confortável face ao crescimento do partido de Ventura, entrincheirando-se de imediato na oposição política, cedendo a vitória à AD, seja qual for o resultado da distribuição dos votos e dos quatro lugares de deputado, a divulgar no dia 20 de Março.

Os objectivos do PS, ao abdicar assim de uma eventual vitória eleitoral, são essencialmente dois: transmitir esta postura de puro tacticismo político ao Presidente Marcelo, tentando condicioná-lo a indigitar Montenegro como primeiro-ministro, e empurrar a AD para o "abraço do urso" fatal do Chega, barricando-se atrás dela, para evitar que lhe aconteça o mesmo: que seja o Governo da AD a atirar o PS para os braços do Chega.

Provavelmente, vamos assistir à legislatura mais instável e complexa da era cinquentenária da democracia, recheada quotidianamente de ratoeiras, de rasteiras, de armadilhas e de todo o tipo de manobras de sobrevivência entre a AD, o PS e o Chega. Cada uma destas três principais forças políticas usará tudo o que tiver ao seu alcance para derrubar os adversários e atirar para cima deles as responsabilidades de uma eventual queda do Governo, num ambiente diário de "cortar à faca", em que o Governo da AD vai ter de fazer uma dura prova de vida, minuto a minuto, em cada sessão parlamentar. (…) Resta saber o que se vai seguir.

Emanuel de Sousa e Castro, Mirandela

Não entrar em labirintos

Aos ziguezagues. Era assim que o escritor, jornalista e auto-intitulado vagabundo Stephen Graham (1884-1975) gostava de percorrer as suas cidades. Virava consecutivamente à esquerda e à direita, confiando que a cidade e o acaso saberiam onde o levar. Tinha, porém, uma regra: não entrar em parques com labirintos. Tentar ziguezaguear num labirinto é condenar-se a não sair de lá tão cedo.

Durante quase 50 anos, também nós ziguezagueámos, ora para a esquerda, ora para a direita. Foi assim que fizemos uma democracia, juntámo-nos à Europa e criámos um país desenvolvido, seguro e alfabetizado. Até que, no dia 10 de Março, cerca de um milhão de portugueses quebrou a regra e empurrou-nos para dentro de um labirinto.

A boa notícia é que nenhum labirinto é infinito e todos têm saída. Pode demorar dois, quatro ou oito anos, mas havemos de sair de lá e regressar à cidade.

Tomás Magalhães Carneiro, Porto

J.M.T. e os fascistas

João Miguel Tavares (J.M.T.), na sua secção no PÚBLICO do pretérito dia 12, escreveu um texto que titulou “1,1 milhões de fascistas começam a ser fascistas a mais”. A dado passo do seu texto, analisou o sentido de voto dos fascistas e escreveu (cito): "Em 2019 havia 68 mil fascistas e racistas em Portugal. Em 2022 subiram para 400 mil. Em 2024 já vamos em 1,1 milhões de fascistas e racistas (…). O que fazer com todos eles?” Certamente não podem ser proscritos. Faça-se uma reflexão: será que toda esta gente que votou no Chega será fascista? Não creio, nem de longe nem de perto. Muitas pessoas nem saberão, verdadeiramente, o que é isso de ser fascista. A realidade é que muitas e muitas pessoas estão zangadas, estão irritadas com o sistema. A degradação das instituições do Estado, a deterioração dos serviços, as mordomias, as prebendas e as sinecuras dos políticos, a corrupção, os baixos salários, a carestia de vida serão – entre outras causas – os factores que pesaram na escolha de votar no Chega. Voto de protesto, sim, mas também porque as pessoas vivem na desesperança e estão fartas de promessas. Simplesmente isto.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Bandeira branca

Quando o Papa exortou a Ucrânia a erguer com coragem a bandeira branca, os verbalistas a favor da continuidade da guerra protestaram considerando a proposta ofensiva e descabida. Segundo a Ucrânia, mais de 31 mil soldados ucranianos morreram em combate. As baixas civis envergonham a humanidade. É fácil escrever sobre a guerra Ucrânia-Rússia no conforto do lar. Inimaginável é combater de armas na mão na frente de batalha. Isso não o fazem Putin, Zelensky, Joe Biden e Ursula von der Leyen. Falar em paz é um pecado para os dirigentes europeus. A juventude ucraniana não pode continuar a morrer nessa guerra injusta.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim