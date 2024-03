Episódio 101. Montenegro minoritário sobrevive ao primeiro Orçamento?

Com o novo cenário parlamentar, haverá condições para Luís Montenegro aprovar o seu primeiro Orçamento do Estado?

No 101º episódio do podcast Soundbite, as apostas num cenário complexo depois das eleições legislativas de 2024. Com uma maioria de direita, mas com um forte crescimento do Chega, haverá condições para Luís Montenegro aprovar o seu primeiro Orçamento do Estado?

