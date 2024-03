Um milhão de fascistas

João Miguel Tavares (J.M.T.) é seguramente um dos mais destacados comentadores hoje em dia em exercício. Conjuga o facto da sua juventude não estar muito longe, o que lhe confere uma certa dose de irreverência, com uma experiência que já é longa na exposição pública das suas opiniões. No entanto, tem também o handicap de por vezes se deslumbrar com os seus argumentos e de baixar a guarda no que se refere à objectividade da sua análise.

Vem isto a propósito da crónica publicada no PÚBLICO a 12 de Março, com o título “1,1 milhões de fascistas começam a ser fascistas a mais”. Nele, J.M.T. utiliza uma táctica já antiga na manipulação do discurso, que é exagerar ou generalizar os argumentos dos opositores, para com isso os ridicularizar. Diz J.M.T. que o argumento que o Chega é fascista cai, porque houve 1 milhão de pessoas que votaram Chega e que, por isso, seriam fascistas. Não sendo credível que mais de 1 milhão de pessoas em Portugal sejam fascistas, resulta daqui que não é credível que o Chega seja fascista.

Acontece que a argumentação de J.M.T. é falsa, porque a acusação de fascista não é dirigida a quem vota Chega, mas aos quadros do Chega. O fascismo está no Chega, como partido, e nos seus quadros, como pessoas. Basta ver as declarações de quadros do Chega que o Expresso relembra: a imprensa é “o tumor da democracia” e que “a Europa é branca”.

Em geral, os fascismos (di-lo a história) não foram eleitos por fascistas. Foram eleitos por cidadãos que se iludiram com as propostas dos fascistas. O problema não é haver 1.1 milhões de fascistas em Portugal. O problema é haver (digamos) 1 milhão de pessoas em Portugal enganadas pelo Chega.

Pedro Fonseca, Aveiro

Que fazer?

Seja no futebol seja na política, perante as derrotas, os derrotados vêem-se perante um dilema relativamente ao melhor caminho a seguir. Um deles, é amortecer e relativizar a dimensão da derrota atribuindo a sua responsabilidade a outros, encher o peito de ar e encetar uma fuga para a frente, ignorando o que tem à frente! Se uma planície ou um abismo.

Um outro caminho é parar um pouco para pensar, ir até ao fim na identificação das razões explicativas para os maus resultados, assumir os erros, corrigi-los e começar um novo caminho coerente com o diagnóstico feito. Quando já nem o Vaticano reivindica a infalibilidade do Papa, há ainda políticos, os que seguem a primeira opção, que a defendem para si. Quem está errada é a realidade e o eleitorado! De derrota em derrota até à vitória final.

Ignorar ou manipular as grandes questões que se colocam à Humanidade é o caminho mais certo e mais rápido para a extinção. Se aconteceu aos dinossauros porque não aconteceria às ideias políticas?

Helder Pancadas, Sobreda

Crise climática

Discordar de António Guerreiro é um luxo. Que no seu último artigo, sobre a incorrecta utilização da metáfora da ''crise" pelos activistas climáticos, fez tábua rasa da etimologia. Ora a palavra Crise vem do verbo grego Krino, e significa dividir, separar ou ajuizar, de onde vem também Critério. Advém da sua essência e do seu fundamento, que a palavra crise seja, em si mesma, metáfora de um antes e de um depois, e portanto, metaforizante. Ou seja, ela é plástica no ponto de origem, tendo a potência de moldar-se ao que for aplicada. Ao tempo de um ser humano, como em Oliver Twist, de Dickens; ao tempo de um ciclo económico, como está em voga; e sim, ao tempo geológico.

Maria Afonso, Lisboa

Viva a justíssima greve dos jornalistas

Felisbela Lopes, há tempo, escreveu um livro: Jornalista - profissão ameaçada, cujo título é elucidativo. Há 40 anos, os jornalistas não faziam greve. De então para cá esteve tudo bem? Não... A luta contra a precariedade, a pressão exercida nas redacções que conduz ao esgotamento sem apoio psicológico, o trabalho a sobrepor-se avassaladoramente à vida privada e familiar, a má remuneração e ausência dela nas horas extras e, por aí fora fazem desta justíssima greve a exigência de tudo o que é dos jornalistas - por direito próprio.

Um jornalismo quer-se livre, independente e de qualidade, como se lê nos Editoriais, não é compaginável com os graves défices, que os jornalistas sublinham. Esta profissão tem de voltar a ser nobre, respeitada e credível. Viva a imprensa!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas