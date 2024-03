Multado por tribunal, Pierce Brosnan pede desculpa por ter saído do trilho em Yellowstone

O actor Pierce Brosnan pediu desculpas por ter saído dos trilhos no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Brosnan foi multado pelo tribunal do Wyoming depois de se ter aproximado demasiado de uma zona termal para tirar uma fotografia, partilhada no Instagram. “Lamento profundamente a minha transgressão e apresento as minhas sinceras desculpas a todos por ter invadido esta área sensível”, escreveu, nesta quinta-feira.

O actor de 70 anos declarou-se culpado de ter estado na zona termal, que é proibida. O tribunal determinou o pagamento de uma multa 500 dólares (460€) e a obrigação de pagar serviço comunitário no valor de 1000 dólares (920€) ao Fundo Geológico Yellowstone, informou na quinta-feira o gabinete do procurador do estado do Wyoming.

Os documentos do tribunal lembram que Pierce Brosnan publicou fotografias no Instagram, em Novembro, onde se mostrava “em cima de cascatas termais do Parque Nacional de Yellowstone, as termas Mammoth”, referindo-se à área cénica na parte norte do parque de mais de oito mil quilómetros quadrados, equivalente a toda a região da Beira Alta.

“Há sinais afixados na área que alertam os visitantes para os perigos das cascatas termais e afirmam que os visitantes devem permanecer nos passeios e trilhos designados”, argumenta o tribunal. Andar fora dos trilhos nestas zonas pode ser perigoso, uma vez que o solo é frágil e a água é extremamente quente.

Foto A fotografia de Pierce Brosnan na zona termal Instagram/TouronsOfYellowstone

Numa publicação de Instagram na noite de quinta-feira, o actor de James Bond lembrou que é “um ambientalista” com “o maior respeito e amor pela nossa natureza”. Mas reconhece: “Cometi um erro impulsivo – que não encaro de ânimo leve — ao entrar numa área termal coberta de neve no Parque Nacional de Yellowstone para tirar uma fotografia. Não vi um sinal de proibição que avisasse do perigo, nem caminhei na zona à volta.”

E termina com um apelo, acrescentando também a hastag #StayOnThePath (mantenha-se no caminho, em português). “Yellowstone e todos os nossos parques nacionais devem ser cuidados e preservados para que todos possam desfrutar.”

Pierce Brosnan é conhecido por interpretar o agente 007 em quatro filmes de James Bond, de 1995 a 2002, bem como pelos seus papéis nos filmes Mamma Mia, O Caso Thomas Crown e, mais recentemente, Black Adam.