Cais Sodré Funk Connection vão ter novo disco. Mau perder, com NBC, é o primeiro passo

Nasceu em inglês, transmutou-se em português e traz uma novidade: a presença e a voz de NBC, um dos pioneiros do hip hop em Portugal. Trata-se de Mau perder, o novo tema do colectivo Cais Sodré Funk Connection, a anunciar um álbum para o segundo semestre de 2024. Com estreia em exclusivo no PÚBLICO, na manhã desta sexta-feira, Mau perder foi composto no final de 2022, originalmente em inglês. E, segundo explica o saxofonista João Cabrita no texto que acompanha este lançamento, era um tema que “abordava o fim das relações, onde o cansaço nos faz baixar os braços e desistir, mas ao mesmo tempo, já com uma espécie de excitação com o que poderá vir a seguir”. Entretanto, algo se alterou: “Surgiu na banda o desafio de escrevermos em português. Já tinha havido tentativas no passado, mas nunca achei que, enquanto letrista, acertasse no registo. Com a entrada do NBC na banda, o processo ficou muito mais fácil e foi ele a adaptar a letra, pois já tem toda uma história de cantar na nossa língua materna.”

NBC, que em 2021 se tornou “mestre de cerimónias” dos Cais Sodré Funk Connection, aceitou o desafio: “Gosto muito de escrever canções e principalmente na nossa língua. A possibilidade que tenho de escrever em português, juntamente com os restantes elementos da banda, para mim é uma bênção, pois assim podemos explorar outros caminhos sem nunca desvirtuar aquilo que são os Cais Sodré enquanto banda.” História de uma relação que termina em desamor, Mau perder não perde nada na energia movida a funk e soul que anima a banda e é assegurada por Francisco Rebelo (baixo), João Gomes (teclas), David Pessoa (guitarra), Rui Alves (bateria), João Cabrita, José Raminhos e Miguel Marques (sopros), “acompanhados pela voz sedutora de TAMIN (Telma Santos) e conduzidos pelo inconfundível mestre de cerimónias NBC”.

O videoclipe, aqui em estreia em simultâneo com a chegada do tema às plataformas digitais, foi realizado por Vitorino Coragem num espaço que ele considerou o mais adequado para este Mau perder. Diz ele, no texto que acompanha o lançamento: “A casa onde o gravámos foi o cenário ideal para materializar o imaginário do tema e as filmagens percorreram as diferentes divisões desarrumadas, com o objectivo de contar a história de uma separação, através do espírito festivo que caracteriza os Cais Sodré Funk Connection”.