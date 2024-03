O compromisso em tempos de cólera

1. Pedro Nuno Santos avisa que o PS não vai aprovar um orçamento que não existe. André Ventura diz que só aprovará essa inexistência se Montenegro dialogar com o Chega, levando como contrapartida sinecuras no Governo. Montenegro, por sua vez, faz o que fazem os líderes com pouca força e destino incerto: mantendo o “não é não”, sacode o peso da sua curta vitória e fica à espera que o PS e o Chega assumam as suas “responsabilidades”. Perante um resultado eleitoral que mostra a exasperação e desconfiança de mais de um milhão de portugueses com a política e a classe política, os partidos do arco da democracia decidiram assobiar para as árvores e agir como os rapazes do recreio que não se entendem sobre quem marca o penálti. Não perceberam que, como aconteceu Europa fora, a ascensão fulgurante da extrema-direita se tornou uma ameaça existencial para eles próprios.

