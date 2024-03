A desventurada derrota da esquerda

A caminho do cinquentenário de Abril, são quase 50 os deputados da extrema‑direita que vão ter assento na Assembleia da República. Quem diria? Mais do que tecer elegias sobre cravos murchos, importa que nos interroguemos acerca das causas desta alteração (estrutural?) das forças parlamentares. Como o terramoto eleitoral teve o seu epicentro no Sul do país, onde era rotineiro o domínio da esquerda (incapaz de responder aos desafios da globalização), aí devemos procurar os motivos da sua derrota. Entre eles, naturalmente, ressaltam as graves disfunções de uma economia sazonal aberta, favorecendo, pois, os fluxos clandestinos de imigrantes — e a multiplicação dos descamisados do turismo de massas e da agricultura intensiva. Tudo isto enriquece uns poucos, mas deixa um rasto insuportável de devastação social e ecológica. Sendo os trabalhadores desqualificados, aliás, os grandes perdedores deste planeta globalizado, é visceral a sua raiva, tanto mais que se sentem traídos por toda a esquerda, quer a velha (fossilizada pelos fantasmas geopolíticos da Guerra Fria), quer a nova (afunilada pelas lutas identitárias, com a consequente perda do horizonte do verdadeiro “teatro das operações”: o mundo do trabalho). Assim se explica, de facto, a transferência radical de votos, ou seja, de um extremo do espectro partidário para o seu antípoda.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Somos mesmo portugueses

Então não era para ficar tudo maravilhoso depois de a direita varrer a esquerda e implementar o programa de crescimento astronómico da economia portuguesa, com melhores salários, menos impostos, os mesmos serviços públicos, com casas para os jovens, com professores a terem o tempo recuperado, os polícias e médicos sem motivos de protestar e tudo mais? Porque é que o ambiente pós-eleições não é de júbilo mas sim de preocupação? Porque é que o povo, na rua, nos cafés, nos transportes públicos, nos empregos, está admirado? Como é que continua a ser tema umas eleições em que o vencedor está na mesma família política que o lado vencedor?

Menos de 10 horas depois de as urnas fecharem, já se falava em eleições. Somos mesmo portugueses. Ao almoço, falamos do jantar; no rescaldo de umas eleições, falamos das seguintes. Como não amar isto?

Pedro Perdigão, Lousada

O fim do ilusionismo?

Para responder com alguma segurança ao crescimento enorme dum partido essencialmente de protesto, era importante realizar um inquérito em que se perguntasse, num distrito que elege muitos deputados: na lista em que votou, conhecia o nome do segundo inscrito? Sabe ao menos se é homem ou mulher? Num distrito que elege poucos deputados: se gostasse de votar num partido pequeno, acha que o seu voto ia ter alguma utilidade? Viu ou ouviu alguma vez o seu futuro representante? Falou com alguém que lhe garantisse que é pessoa competente? Tem alguma ideia da razão pela qual o seu eleito aparece naquela posição na lista e não mais acima ou mais abaixo? Teve alguma vez possibilidade de contactar os seus deputados durante a legislatura?

Sem um círculo nacional onde todos os votos possam contar, e com partidos sem primárias a nível local, que fazem listas de gente sem qualquer contacto com os eleitores, a escolha dos nossos representantes é um número de ilusionismo. Quando desconhecemos totalmente quem nos representa, temos de reconhecer que a nossa democracia representativa tem sido muito pouco representativa. O Chega será talvez um sinal dessa frustração.

José Cavalheiro, Matosinhos

Quem quer governar?

Após a contagem, ainda não finalizada, dos votos das eleições, uma vez que falta apurar quatro deputados da nossa diáspora emigratória, não se viu, como é costume, qualquer euforia dos possíveis vencedores – AD e PS –, separados por apenas dois deputados, para além de outros partidos que dizem nunca ter perdido. Nenhuma das duas forças políticas que obtiveram mais votos quer ficar com a ‘batata quente nas mãos’. Quem quer ‘saltar para o poleiro’, ‘custe o que custar’, é o novo dom Sebastião dos ‘ensandecidos’, que assim agiram para agitar as águas putrefactas das más governações a que nos fomos habituando a engolir em seco.

Se as forças democráticas não fizerem um profundo acto de contrição dos males que têm causado na generalidade, mormente ao nível social, talvez a curto prazo tenhamos a 'desVentura' de chegarmos a mais desnortes eleitorais ainda piores.

José Amaral, Vila Nova de Gaia