Podcast. Já perceberam se Marcelo quer o Chega dentro ou fora do Governo?

Em entrevista à TVI/CNN Portugal, na noite desta segunda-feira, André Ventura manifestou-se disponível para “negociar o orçamento medida a medida”, mas queixou-se da – até agora – indisponibilidade do PSD para dialogar com o Chega. André Ventura acabou por afirmar que Marcelo Rebelo de Sousa lhe disse o contrário da última manchete do Expresso, que garante que Marcelo não quer o Chega no Governo. Quem diz a verdade?

