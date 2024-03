Brasil: homem armado faz 17 reféns em autocarro no Rio de Janeiro

Duas pessoas estão feridas, uma com gravidade.

Um homem armado tomou esta tarde um autocarro no terminal rodoviário de Novo Rio, no Rio de Janeiro, e fez 17 reféns, incluindo crianças e idosos, avança a imprensa brasileira. Dois dos reféns foram baleados e transportados para o hospital.

De acordo com as forças de segurança e autoridades de saúde do Rio, uma das vítimas, um homem de 34 anos, foi atingida por três balas e encontra-se em estado grave.

O autocarro teria como destino Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, mas não chegou a partir. Segundo uma testemunha ouvida pela Globo, o sequestrador estava já no interior do veículo quando disparou uma arma de fogo.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou há minutos que permanecem 17 pessoas no interior do autocarro, incluindo crianças e idosos.

Estão neste momento a decorrer negociações com o sequestrador, conduzidas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais. Ainda não são conhecidas as motivações do crime.

O alerta foi dado às autoridades pelas 15h locais (18h em Lisboa). A estação rodoviária foi entretanto evacuada e encerrada, foi criado um perímetro de segurança e reforçado o policiamento na zona.