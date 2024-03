Noite agridoce para o PAN: “não é uma derrota”, mas não se canta a vitória

Numa noite que esteve em aberto até depois das 23h, Inês de Sousa Real foi a única deputada eleita pelo PAN. O partido ficou a cerca de 800 votos de eleger no Porto, e não constitui grupo parlamentar, mas “cresceu em todo o país”, denotou a porta-voz. “Não é uma derrota pessoal”, acredita Sousa Real, mas sim um “crescimento e consolidação” do partido. Deixou uma nota para a extrema-direita: “não passarão”. Criticou Marcelo Rebelo de Sousa por ter “contribuído para instabilidade” do país, e garantiu ficar à margem de coligações com a direita.

