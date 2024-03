As estreias, os regressos e as saídas no novo Parlamento

Há estreias em quase todos os partidos, menos no PAN, e o Chega assegura o regresso de vários ex-deputados. Foi nas bancadas do PS e do PCP que mais deputados de destaque falharam a eleição.

Num Parlamento com apenas mais um partido representado (o CDS), mas grandes flutuações no tamanho das bancadas, são vários os deputados que se vão estrear, um pouco por todas as forças políticas, com a excepção do PAN, que manteve a mesma deputada única. Ou até regressar, sobretudo, do lado da AD, que ganhou as eleições. Já as saídas dão-se essencialmente no PS e no PCP, que mais representação eleitoral perderam.