Valores, bombas e bolachas

Assiste-se, no momento, na Palestina, a uma situação perturbadora e insólita: os fornecedores de bombas destinadas ao extermínio dos cidadãos daquele Estado enviam-lhes, em simultâneo, bolachas e outros bens alimentares para a sua subsistência. O apoio em curso, enquanto todos vemos a destruição da base de alimentação do território de Gaza, é dado em nome de um humanitarismo que, segundo se diz, caracterizaria os valores ocidentais, que muitos acreditam assentar na tradição da cultura judaico-cristã. A mesma cultura usada para justificar a sua actuação em África por personalidades históricas que, nós, europeus, costumamos fazer por esquecer: Leopoldo II, da Bélgica, Lothar von Trotha e Cecil Rhodes. Jamais imaginara poder assistir hoje quase em directo a tragédias similares às protagonizadas há pouco mais de 100 anos pelas figuras referidas.

Creio que a nossa cultura, seja lá isso o que for, e independentemente das suas raízes, bem como os mortos palestinianos e israelitas merecem um respeito maior.

Luís Pardal, Lisboa

Quando morre uma criança

“Ataque com drones russos mataram três crianças na Ucrânia”. Foi assim que começou um telejornal da SIC. Quando morrem crianças palestinianas mortas por israelitas não são contabilizadas separadamente. "Bombardeamentos israelita em Gaza causaram 112 mortos”. Assim era noticiado mais um ataque israelita. Se a Rússia viola o direito internacional, o que faz Israel? Porque as crianças palestinianas não são consideradas como as ucranianas? AS crianças palestinianas são filhas de Deus. Mais de 11 mil crianças palestinianas foram assassinadas na guerra Israel/Hamas. O coro de protesto internacional pouco se faz ouvir. E se fossem crianças ucranianas?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Estigma e intolerância

A doença mental implica coexistir com a violência de um discurso que se apropria do sofrimento alheio. O processo de adulteração operado pelo discurso psicológico banaliza o a experiência de sofrimento e transforma a doença numa denominação simbólica negativa, abstracta, insistindo num estigma que persiste e resiste, contra a humanidade que nos é devida na relação com o outro.

No âmbito da campanha eleitoral, ouvimos alegações de “instabilidade emocional”, com pelo menos uma referência insultuosa a “alterações psicológicas” não fundamentadas, ofensivas, dependentes de uma avaliação espúria, politicamente motivada, com aplausos da plateia. Estes comportamentos são um testemunho de incivilidade guiada pela emoção e uma ameaça de colapso na dimensão moral que nos é devida na relação com a comunidade. Quando não há respeito pelo adversário político, dificilmente escapamos às malhas do estigma e da intolerância.

Manuel João Quartilho, Coimbra

“Morrer na praia”

O criminoso eufemismo “operação militar especial”, levado a cabo pelo ditador Putin ao invadir a Ucrânia, já lá vão dois anos, não passou (não passa) de uma das mais sangrentas e destruidoras guerras deste século. Actualmente, a situação está bastante melindrosa para os ucranianos, porque o Ocidente não se está a comportar à altura dos bárbaros acontecimentos, "roendo a corda" na ajuda prometida.

Medvedev‎, mente demoníaca, anterior a Putin, disse que só falta tomar Kiev para a anexação ser consumada.

Será que as potências ocidentais, incluindo os EUA, a NATO e a UE, vão entregar o "ouro ao bandido", deixando os ucranianos “morrer na praia”, depois de tantas "juras de amor"?Não! Isto não pode acontecer. Temos de travar os intentos malditos de Putin e seus acólitos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

As inadmissíveis palavras do Papa Francisco

O Papa Francisco, líder do mundo cristão, sugeriu ou aconselhou a Ucrânia” a ter coragem para levantar a bandeira branca”. É verdadeiramente inadmissível que o Papa Francisco tenha ousado dizer isto. O que devia era apelar à concórdia e ao diálogo não esquecendo, sempre, de condenar a Rússia por ter invadido um país soberano e independente. Com esta atitude o Papa coloca-se ao lado dos poderosos, dos déspotas, dos assassinos. Não se coloca ao lado do povo sofredor e martirizado que é o povo ucraniano. Deste modo, a Rússia sai impune desta barbárie que provocou ao invadir a Ucrânia. Putin deve estar satisfeito com as palavras do Papa Francisco. Não é para admirar esta posição da Igreja Católica e Apostólica Romana, visto que, na II Guerra Mundial, o Vaticano exibiu a sua duplicidade, foi omisso e tergiversou perante Hitler, outro déspota assassino. O Papa Francisco não está do lado dos humilhados, dos ofendidos, dos assassinados. Está do lado dos poderosos assassinos. Está do lado de Putin. Dizia F. Nietzsche que “o verme retrai-se quando é pisado”. É o que o Papa sugere à Ucrânia perante a ameaça russa.

António Cândido Miguéis, Vila Real