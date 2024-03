Sexta na TV: as ruínas da guerra e O Dia Antes do Fim

No dia em que se estreiam três documentários sobre guerra, também há Liga dos Campeões, Os Órfãos de Brooklyn, Miami Vice e O Pintassilgo.

CINEMA

O Pintassilgo

Star Movies, 17h09

Aos 13 anos, Theodore (Ansel Elgorte) e a mãe são vítimas de um atentado terrorista num museu. Ele sobrevive; a mãe não. Ao abandonar os destroços, ele leva um quadro de 1654, assinado por Carel Fabritius, que se tornará o seu passaporte para uma vida de falsificação de obras de arte.

Baseado no livro que deu o Pulitzer a Donna Tartt, o filme é realizado por John Crowley e escrito pelo Peter Straughan. Nicole Kidman, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright e Finn Wolfhard também entram no elenco.

Miami Vice

AMC, 20h04

Em 2006, Michael Mann, que tinha sido produtor executivo da série original dos anos 1980, levou Miami Vice ao grande ecrã, com Colin Farrell e Jamie Foxx como Sonny Crockett e Rico Tubbs. Os dois trabalham infiltrados como transportadores de droga para um cartel. Crockett põe tudo em risco quando se envolve com Isabella (Gong Li), mulher de um perigoso traficante.

O Dia Antes do Fim

AXN Movies, 21h10

Situada na crise financeira de 2008, a acção decorre nas 24 horas anteriores ao colapso da Bolsa de Nova Iorque. Um jovem analista de um importante banco de investimento tem acesso a informações que podem levar a empresa à bancarrota. Enquanto o mercado se apercebe da gravidade da situação, oito pessoas tentam salvar as suas fortunas e os seus empregos.

Primeira obra de J.C. Chandor, O Dia Antes do Fim conta com Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Mary McDonnell, Demi Moore e Stanley Tucci. O argumento, também de Chandor, foi nomeado para o Óscar.

Os Órfãos de Brooklyn

Cinemundo, 22h50

Nova Iorque, 1957. O detective Lionel Essrog é um homem solitário com síndrome de Tourette, que decide investigar a estranha morte do seu amigo e mentor. As pistas levam-no a um bairro desfavorecido, que alguém tenciona demolir em troca de enormes lucros.

Com realização e argumento de Edward Norton, que também o protagoniza, um filme negro inspirado na obra homónima de Jonathan Lethem, também com Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Ethan Suplee e Bruce Willis.

DOCUMENTÁRIOS

Ruínas: Uma História da Guerra Contemporânea

RTP2, 20h38

Das trincheiras da Primeira Grande Guerra à devastação aumentada na Segunda, passando por uma Beirute arrasada pela guerra civil e pela destruição de cidades inteiras na Síria, este documentário de Cédric Gruat recolhe imagens de arquivo que olham os escombros como testemunhos das estratégias bélicas.

É uma observação dos grandes conflitos na Europa e no Médio Oriente focada nessas ruínas, a partir das quais lança questões sobre “o significado de viver entre elas”, a reconstrução desses locais (ou, por outro lado, a sua preservação para memória histórica) e “os usos políticos e estéticos deste espectáculo de desolação”.

Em Direcção à Europa, Longe de Moscovo

RTP2, 22h59

Realizado por Alain de Halleux em 2023, quando passava um ano da invasão russa da Ucrânia, o documentário propõe uma análise aprofundada das origens, causas e consequências da guerra, com particular atenção ao seu impacto no xadrez geopolítico e económico a nível planetário.

Ponto de Viragem: A Bomba e a Guerra Fria

Netflix, streaming

Outro conteúdo sobre a guerra estreia-se na Netflix – neste caso, sobre a Guerra Fria e na forma de uma série documental em nove partes. Realizada pelo premiado documentarista Brian Knappenberger, é uma produção em larga escala, resultante de “mais de 100 entrevistas conduzidas em sete países” – entre histórias pessoais, opiniões de peritos e depoimentos de líderes políticos (como Zelensky) – intercaladas com filmagens recentes e outras de arquivo.

O arco temporal vai dos primeiros projectos de desenvolvimento da bomba atómica até à invasão da Ucrânia em 2022, com passagem pelo fim da União Soviética e a ascensão de Putin.

DESPORTO

Futebol: Arsenal x Porto

TVI, 19h55

Directo. Depois da vitória em casa sobre os “gunners”, por uma bola a zero, os “dragões” vão ao campo do clube londrino jogar a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O árbitro francês Clément Turpin dirige a partida.