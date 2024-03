Um negro sinal dos tempos

1. Para o desgaste inerente a oito anos de governo, com uma legislatura interrompida a meio, uma pandemia e uma guerra, a pequeníssima vitória esperada da AD sabe a muito pouco. A justificação pode estar na mudança radical a que assistimos nestas eleições: a passagem de um sistema bipolar para outro, tripolar. O Chega, um partido anti-sistema, cujas bandeiras representam um corte radical com um conjunto de valores civilizacionais que a democracia portuguesa tinha consolidado ao longo dos últimos 50 anos, afirma-se como uma força política incontornável. É a pior notícia destas eleições. É a confirmação de que o país virou muito à direita e terá de se habituar a viver com um sistema político-partidário muito mais fragmentado. É também um sinal de que não somos excepção entre os nossos parceiros europeus. O Chega não é um fenómeno local nem episódico. Faz parte de uma “internacional populista e nacionalista” que contagia todas as democracias europeias e norte-americanas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt