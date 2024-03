Sobre a impossibilidade de regredir

Nas aulas de Realização na Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC), há quase sempre alunos que se propõem gravar os seus documentários com câmaras do século passado. Movem-nos razões diversas, como uma rebelião low tech contra o que consideram ser um excesso de nitidez da imagem digital, a nostalgia por um tempo que nunca viveram ou apenas a tentativa de criar um mundo distinto. Noutras disciplinas da escola, estes alunos terão estudado Pudovkin, o realizador e teórico soviético que escreveu: “Entre os eventos projetados num ecrã e a realidade concreta desses eventos quando inscritos no mundo, existe uma clara diferença. É exatamente esta diferença que faz do cinema uma arte.”

