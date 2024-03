Guerra na Ucrânia

A invasão da Europa, começando pelos países a leste que já fizeram parte da Pax Soviética, é o medo que os que beneficiam com a guerra da Ucrânia – nem vou dizer quem são – nos querem fazer crer para manter o statu quo vigente. Para mim, é mais do que óbvio que a Rússia e Vladimir Putin, que é aquilo que dele dizem e ainda muito pior, mas não é estúpido, sabe bem (ou aprendeu bem com o "fiasco" da invasão da Ucrânia) que se invadir um país da União Europeia leva com a NATO, os Estados Unidos e o que "resta" de poder militar dos países europeus (que até nem é pouco), e apanha uma coça que provavelmente o faria/á cair do cadeirão dourado onde se senta. E, como parvo ele não é, nunca arriscará. Sem o argumento do seu perigo para cá da Ucrânia era tempo de re-"forçar" um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Já há muitos que o perceberam.

Jorge Mónica, Parede

A péssima sugestão do Presidente francês

Convenhamos que a sugestão do Presidente Emmanuel Macron de enviar tropas da NATO ou da União Europeia, ou uma mistura, para a guerra na Ucrânia é uma total falta de senso. E o apoio que teve da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, era mais do que expectável. Qual o plano peregrino de enterrar a Europa, a União Europeia numa guerra aberta com a Rússia? Qual? Qual a inevitabilidade de a Europa voltar a entrar em guerras? Qual a vantagem para a Europa de hoje, em pressupor que ainda é o centro das atenções, o centro do mundo. Se Macron e Ursula querem a todo o custo ficar na história, que seja por algo construtivo e pacífico e não exactamente o contrário. Além de que é necessário defender a União Europeia como espaço a 27, e de certeza mais do que certa que o colapso será evidente se entrarmos em guerra com a Rússia.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O flagelo do jogo

No PÚBLICO falou-se do jogo online e no da SCML. Podemos considerar dois tipos de jogos: o lúdico, das cartas, dominó e outros de trazer por casa, e os jogos "a dinheiro". Nos jogos "a dinheiro", podemos considerar os que dão dinheiro de imediato, nos casinos e as apostas instantâneas, as "raspadinhas" e o bingo! Este tipo de jogo é altamente viciante e perigoso, ao contrário das lotarias do Euromilhões, Totobola e Totoloto, que só vêem o resultado dias depois. Quando apareceu o bingo, muitas donas de casa deixavam lá o dinheiro das compras no mercado; hoje assistimos ao mesmo com a "raspadinha"; é viciante, vemos pessoas sôfregas a esfregarem o canto do prémio, e o consequente dê-me mais uma! Quando D. Leonor instituiu a Santa Casa da Misericórdia, foi na base das lotarias e apostas para auxiliarem os mais necessitados. A introdução das "raspadinhas" trouxe o vício do jogo principalmente aos que menos posses têm, e acarretou um problema social preocupante; a deriva da SCML para o estrangeiro tornou esta associação benemérita num casino internacional, supervisionada pelo Estado! É preciso ver isto.

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho

Os inimputáveis

Não é fácil dirigir um país desigual, o que contribui para agudizar as fragilidades de muitos cidadãos, que em desespero de causa acabam por cometer actos condenáveis, fazendo incidir a sua revolta através dos mesmos, numa sociedade que ao longo dos anos se tem mostrado incapaz de encontrar respostas sociais, onde os cidadãos mais vulneráveis deveriam ser alvo de uma maior atenção.

A negligência do Estado pode ser uma das causas que originam muitas situações num país onde se criam organismos para dar emprego a pessoas credenciadas para o desempenho de funções de proximidade para com os mais fragilizados, mas cujos alertas são muitas vezes desvalorizados, quando assistimos a tragédias cujo desfecho é previsível, pelo que importa perguntar se o Estado não será cúmplice quando elabora programas de integração social sem que os mesmos sejam postos em prática.

Qualquer acto que atente contra a vida de alguém é condenável, mas importa saber quais as razões ao qual deram origem, sendo que o facto de um cidadão ser considerado imputável não o torna inocente pelos seus actos, mas menos inocentes são aqueles cuja responsabilidade é maior na prevenção, onde as instituições do Estado não podem ser imputáveis.

Américo Lourenço, Sines