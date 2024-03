Fátima

Aquando da construção da moderna Basílica da Santíssima Trindade, no recinto de Fátima, foi construído, sob o pavimento do recinto, um conjunto de quatro capelas para missas e confissões, salas de exposições, casas de banho, duas rampas de acesso para cadeiras de rodas e duas escadarias com quatro lanços de dez escadas cada uma. Por esta razão, o acesso a essas capelas está vedado, por impossibilidade física, a pessoas deficientes que tenham de usar canadianas. Já dei nota disso ao director do santuário e ao bispo de Leiria há mais de um ano. Propus a instalação de dois elevadores eléctricos para deficientes - além do pouco investimento que comporta, facilitava o acesso a esses deficientes. Passado mais de um ano, não há resposta de um santuário que recebe milhares de dinheiros dos peregrinos.

