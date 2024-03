ONU demarca-se de corredor marítimo e de porto temporário dos EUA em Gaza

A ONU demarcou-se do corredor de ajuda marítima para Gaza que os Estados Unidos e a União Europeia vão abrir este fim-de-semana, e declarou que nada pode substituir o transporte terrestre de mantimentos em larga escala.

"É óbvio que nos congratulamos com o facto de a ajuda chegar por outros meios, mas nada pode substituir a chegada da ajuda e do tráfego comercial em grande escala através de rotas terrestres", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, numa conferência de imprensa.

Dujarric disse ainda que a organização não está envolvida na construção de um porto temporário nas costas de Gaza, anunciada na quinta-feira pelos Estados Unidos com o objectivo de canalizar a ajuda que chega por esse corredor marítimo desde Chipre, e acrescentou que a organização não integra essa iniciativa "a nível operacional".

No anúncio do corredor marítimo, porém, as partes signatárias (EUA, União Europeia, Chipre, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido) garantiram que estão a trabalhar em conjunto com a coordenadora da ONU para a ajuda humanitária a Gaza, Sigrid Kaag, na sequência de uma resolução do Conselho de Segurança para aumentar o envio de mantimentos e medicamentos para o enclave sitiado.

Dujarric admitiu que há alguma confusão por se tratar de uma situação fluida, mas deixou claro que a ONU "não é um participante operacional neste corredor".

"Estes parceiros estão a montar uma operação em conjunto, é normal que estejamos lá e que falemos com eles para garantir que todos os esforços, todo o dinheiro e toda a ajuda que é enviada é distribuída da forma mais segura e coordenada possível", disse o porta-voz da ONU.

Primeiro carregamento

Na sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esperar que o corredor marítimo seja aberto já neste domingo, sem avançar mais pormenores.

Neste sábado, a agência AFP noticiou que uma organização não-governamental dos EUA está a preparar a partida de um navio com ajuda humanitária a partir de Chipre, naquela que será a primeira viagem através do novo corredor marítimo.

"Equipas da World Central Kitchen estão em Chipre a carregar paletes com ajuda humanitária para um navio com destino ao norte de Gaza", disse a organização num comunicado. Segundo a AFP, o navio em causa está ancorado no porto de Larnaca há três semanas.

Dujarric manifestou ainda a sua consternação com a informação que aponta para a morte de cinco pessoas após a falha de um dos pára-quedas com que vários países — como Egipto, França e EUA — enviam alimentos para o enclave, sujeito a constantes bombardeamentos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em Outubro.

"Isto deveria ser um lembrete da razão pela qual é necessário um cessar-fogo humanitário imediato, mais acesso rodoviário e uma melhor coordenação com as autoridades israelitas", disse o porta-voz.

Não há portos a funcionar em Gaza, e não é claro se o Governo de Israel irá fazer inspecções nem quem será responsável pela distribuição da ajuda no terreno.