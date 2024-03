Onde acompanhar a (longa) noite eleitoral — com Óscares e futebol à mistura

Televisões vão mobilizar equipas para acompanhar o “dia D”, com análises, comentário e resultados já a partir das 18h. Domingo também será dia de Óscares e de jogos do Sporting e Benfica.

O dia 10 de Março vai ser um domingo gordo: há eleições, há futebol e há Óscares.

Como sempre acontece em noite de legislativas, os principais canais de televisão vão tentar disputar cada segundo da atenção dos portugueses e lançam toda a cavalaria para o conseguir, recorrendo a nomes mais ou menos sonantes no comentário, a estúdios de cara lavada e a inovações tecnológicas.

Já lá vamos. Antes disso, relembramos que no PÚBLICO poderá seguir ao minuto todo o dia eleitoral ao minuto, conhecer as projecções assim que fecharem as urnas nos Açores (20h em Portugal continental), acompanhar a contagem de votos em tempo real, perceber o que se passa nas sedes dos partidos, ler análises e comentários, ouvir os discursos dos líderes, simular a geometria parlamentar. E não só.

A partir das 19h, pode acompanhar toda a análise, reportagem e sons da noite que define o futuro político do país, numa emissão conduzida por Ruben Martins e Carolina Bastos, com produção de João Nuno Sousa e Evelina Ungureanu Adam. No total, mais de 30 repórteres participarão nesta emissão especial Legislativas 2024, que só termina depois de contados todos os votos e feita a análise.

Na RTP, além das habituais reportagens em vários pontos do país ao longo do dia, vai poder acompanhar, a partir das 18h, as últimas horas de votação de norte a sul do país. Às 20h vão ser divulgados os resultados "à boca da urna" da Universidade Católica. Haverá dois painéis de comentadores a avaliar que "saídas há para o país".

De um lado estarão Pedro Norton, Susana Peralta, João Soares e Miguel Poiares Maduro. Do outro, oito representantes dos partidos: Mariana Vieira da Silva (pelo PS), António Leitão Amaro (AD), Rita Matias (Chega), Carlos Guimarães Pinto (IL), João Oliveira (CDU), José Manuel Pureza (BE), Bebiana cunha (PAN) e Ricardo Sá Fernandes (Livre).

Mais ao fim da noite, os resultados finais vão ser explicados por outro painel que incluirá Manuel Carvalho, Maria Flor Pedroso, José Manuel Fernandes, António Costa Pinto, Carmo Afonso e António José Teixeira. Poderá acompanhar a noite eleitoral em simultâneo na RTP1, RTP3, Antena 1 e plataformas digitais da RTP.

Na SIC e SIC Notícias haverá uma emissão simultânea a partir das 19h30 que arranca a cobertura das Legislativas 2024 e que contará com a condução dos jornalistas Rodrigo Guedes de Carvalho, Clara de Sousa e de Bento Rodrigues.

Também poderá contar com sondagens à boca das urnas e um painel de comentadores que inclui Luís Marques Mendes, Ana Gomes, José Miguel Júdice, Bernardo Ferrão, José Gomes Ferreira, Ricardo Costa, Ângela Silva e Sebastião Bugalho.

A TVI/CNN vão acompanhar de perto o "dia D". Na TVI haverá uma emissão mais completa ao final da tarde, onde serão utilizados "recursos tecnológicos avançados" e onde poderá ficar a conhecer a sondagem à “boca da urna” realizada pela Pitagórica.

Esta emissão será conduzida por José Alberto Carvalho, que será o pivô central da emissão, acompanhado por Ana Sofia Cardoso, João Póvoa Marinheiro, Pedro Benevides, Sandra Felgueiras e Sara Pinto. No painel de comentadores vão estar Miguel Sousa Tavares, Pedro Santos Guerreiro, Paulo Rangel e Sérgio Sousa Pinto.

Futebol

Este ano, o futebol não vai parar em dia de eleições - não é inédito e já aconteceu em ocasiões passadas. Sporting e Benfica vão jogar no dia 10 de Março, data das eleições legislativas. A Liga divulgou no fim de Fevereiro o calendário para os jogos da 25.ª e 26.ª jornadas, com as "águias" a receberem o Estoril e os "leões" a jogarem em Arouca.

Os jogos dos dois "grandes" de Lisboa são os únicos que acontecem no domingo de eleições, existindo uma atenção com os horários. O pontapé de saída no Estádio da Luz será às 20h30, enquanto o jogo do Sporting tem início marcado para as 18h.

Apesar de não ter ocorrido em anos recentes, a existência de futebol da I Liga em dia de eleições não é inédita. Em 2017, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) considerou "desaconselhável" a realização de jogos de futebol no dia de eleições autárquicas, por considerar que estes eventos de grande escala podem potenciar a abstenção.

Óscares

Este ano, e pelo quarto ano consecutivo, a RTP vai emitir em directo a cerimónia dos Óscares mas, por causa do acompanhamento da noite eleitoral, a emissão vai passar para a RTP2. No domingo, a partir das 23h, Mário Augusto vai estar atento a todos os pormenores da 96.ª Cerimónia da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, a decorrer em Los Angeles.

Este ano, pela primeira vez, a Cerimónia começa mais cedo e conta com apresentação do comediante Jimmy Kimmel. Na corrida à estatueta dourada, o filme Oppenheimer lidera com 13 nomeações, seguido de Pobres Criaturas com 11 nomeações.

Se não puder (ou quiser) estar de olhos colados à televisão, saiba que o PÚBLICO também vai ter acompanhamento ao minuto da noite de Óscares. A Antena 3 também vai igualmente dedicar a sua noite de domingo à Cerimónia dos Óscares, com uma emissão especial. Em estúdio, a partir das 23h, Andreia Pinto, Os Cinéfilos que Ninguém Pediu (João Torgal e Daniel Mota), Ricardo Sérgio e Teresa Vieira vão "seguir ao pormenor a entrega das estatuetas douradas e todas as reacções", uma emissão que contará também com convidados especiais, lê-se num comunicado da RTP.