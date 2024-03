Podcast. Eleições legislativas: as nossas apostas para o resultado deste domingo

De zero a 100%, definimos probabilidades para as grandes incógnitas destas eleições.

Haverá onda laranja? Quem terá maioria para governar? Será a Aliança Democrática mais votada? Ou será o Partido Socialista? E onde ficará o Chega? O PAN sai fora do Parlamento? Pode entrar um novo partido na Assembleia da República depois destas eleições legislativas? Onde fica o BE, Livre e a CDU? E como correu a campanha? As incógnitas destas eleições são alvo de aposta de zero a 100% neste último Soundbite especial dedicado à campanha das eleições legislativas 2024.

Neste episódio vamos ainda à estrada à boleia dos jornalistas PÚBLICO: Ana Bacelar Begonha, na campanha do Bloco de Esquerda, Maria Lopes, no PS, e Sofia Rodrigues, no PSD.

