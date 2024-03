Negócios da China (2)

Como previ no meu artigo do PÚBLICO de 23 de Dezembro de 2023, está a avolumar-se a dívida da Santa Casa Global como entidade pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) a vários organismos estrangeiros provocada por uma obscura tentativa de internacionalização à qual a actual provedora parece, e bem, ter posto ponto final.

É claro que muita água irá passar por baixo das pontes até que o caso termine nos tribunais e que muito dinheiro seja despendido pela SCML para se libertar das consequências de tão gravoso envolvimento cujas circunstâncias devem (deveriam) ser totalmente esclarecidas, atribuindo a respectiva responsabilidade – tanto em Portugal como noutros países, com destaque para o Brasil – a quem se aventurou e fomentou um negócio que, à partida, seria sempre proveitoso para outros mas nunca para ela. Mas como diz o ditado: “Mais vale tarde do que nunca!”

Celerino Dias, Viana do Castelo

Proposta à boca das urnas

A questão climática foi um tema pobre na campanha. Ainda haverá tempo para apresentar uma proposta (em três pontos)? Haverá coragem para a adoptar? <_o3a_p>

1– As alterações climáticas põem em risco a saúde e até a vida do planeta. Um doente terminal não se pode tratar com chás de tília e paliativos. As medidas que têm de se tomar não são forçosamente populares – mas têm de ser tomadas. <_o3a_p>

2– Esta questão não é de direita nem de esquerda, é de todos. Não sendo populares, há que garantir que nenhum partido se aproveita disso: as medidas têm de ser apoiadas por todos. <_o3a_p>

3– É necessário e urgente um “pacto de regime sobre a questão climática”. Esse compromisso conjunto assentaria no apoio à formação de uma equipa independente (cientistas, representantes dos vários sectores sociais, etc.) que definisse três medidas fundamentais para o combate às alterações climáticas e para o cumprimento das metas estabelecidas a nível global.<_o3a_p>

José Lima, Lisboa

Quem tem medo de Virginia Woolf?

De Virginia Woolf, os ensaios A Room of One’s Own e Three Guineas são de uma claridade estelar; convém ler ou reler, o ar dos tempos assim o exige. Foi um Núncio a anunciá-lo. Não foram as três Marias proscritas quando das Novas Cartas? Vociferar “aquelas meninas”, referindo-se à actual e à ex-dirigente de um partido político, para desprezar e menosprezar é impróprio. E que não haja dúvida: quem profere rasteiro naquele momento rasteja. Sim, o medo de Virginia Woolf saiu do armário. É preciso voltar a marchar; e escrever novas cartas.

Maria Afonso, Lisboa

A excelente campanha que termina

Penso que é inegável que está a terminar uma campanha que, ao contrário das outras, tem sido muito participada e discutida. Já não interessa só quem ganha, mas sim quem terá condições para governar. Sabemos hoje que há vários indecisos e qual o seu perfil. Os debates em formato fast food foram interessantes, apesar de pouco profundos. O debate que realmente interessou para potenciais indecisos foi o último.

A mim preocupa-me que nesta campanha se tenha visto uma coligação de direita, de várias formas, a desrespeitar as mulheres na praça pública. Desde o episódio do “posso interromper, mas não quero” até ao “meninas do Bloco” ou ainda trazer-se para a agenda um novo referendo à já referendada IVG foram, na verdade, excelentes contributos.

Domingo, todos sabemos ao que vamos. De um lado, temos uma esquerda que se prepara para uma “geringonça 2.0”, do outro, uma direita que trouxe para a campanha assuntos que tínhamos como dado adquirido. Exerçamos, todos, o nosso direito de voto.

Pedro Perdigão, Lustosa

A angélica proposta de Pedro Nuno Santos

É verdadeiramente descabida e irrealista—para não dizer hilariante – a proposta de Pedro Nuno Santos ao aconselhar o regresso à escola dos professores aposentados. Mas em que mundo viverá o candidato a primeiro-ministro? A esmagadora maioria dos professores reformados não tem saudades absolutamente nenhumas da escola onde deram aulas. A má educação dos alunos (e de muitos pais desses alunos), o barulho perturbador e a indisciplina nas salas de aula que se foram acentuando até à idade de reforma – muitos não aguentaram e reformaram-se com penalização – exauriram e lesaram os professores. Para além disso, a contínua desvalorização da carreira, a burocracia insana que os desgasta e os baixos salários que auferem não os motiva para continuarem a dar aulas. E muito menos os que já estão aposentados. Tem razão Mário Nogueira quando diz que os professores o que contam “é os dias que faltam para a aposentação “. É uma realidade. Para se verem livres de um fardo penoso que os sucessivos governos foram carreando para os ombros dos abnegados (e mal pagos) professores.

António Cândido Miguéis, Vila Real

