Grupos Retimbrar e Suspiro celebram luta das mulheres com Do Mesmo Cordão

Quando ainda ressoam ecos do seu elogiado álbum Levantar do Chão (2022), os Retimbrar voltam às canções com um tema que celebra a luta das mulheres, estreado este 8 de Março. Chama-se Do Mesmo Cordão e foi gravado conjuntamente com o Suspiro, um coro jovem do Orfeão de Ovar composto por 19 mulheres entre os 14 e os 20 anos. Fundado em Maio de 2023, este coro já partilhou o palco com os Retimbrar, Rodrigo Leão e Jimmy P, e, segundo o texto que anuncia Do Mesmo Cordão, estão a preparar um concerto a solo “com releituras e originais”.

Com letra e música de Sara Yasmine (Retimbrar) e Suspiro, Do Mesmo Cordão é apresentado como “um desabafo feito canção” que “irrompe a várias vozes com o desejo de soltar amarras e exprimir o interior de uma mulher em chamas que assiste à expansão de um universo feminino que é seu, debaixo de constantes adaptações: com ideias por concretizar e lutas para apaziguar”. O videoclipe, realizado por Adriana Romero, foi filmado “entre caniçais e pântanos do Lugar da Moita, em Ovar, que vai do Rio Cáster à Laguna de Aveiro”, assistindo-se, nele, “ao debate de mulheres consigo mesmas que se repercutem em acções coletivas e vice-versa. Mulheres que entre a intimidade de uma confidência e a urgência de libertar, arrastam consigo a comunidade de que, juntas, são capazes”.

Pelos Retimbrar, alinham aqui Afonso Passos (adufe, triângulo), André Nunes (Adufe), Andrés ‘Pancho’ Tarabbia (balde, udu), Antonio Serginho (teclas, percussão), Beatriz Rola (violino, viola, voz), Daniela Leite Castro (flauta), Jorge Loura (guitarra), Miguel Ramos (baixo), Quico Serrano (piano) e Sara Yasmine (voz). O coro Suspiro, dirigido por Laura Rui, é composto por Ana Vital, Ana Clara, Carolina Vilela, Eva Campos, Giovanna Magalhães, Joana Pinho, Joana Veiros, Lara Santiago, Leonor Almeida, Leonor Matos, Luana Sousa, Margarida Andrade, Margarida Gama, Mariana Rey, Marta Gândara, Naoli Rodriguez e Salomé Tavares. As gravações foram feitas no Estúdio da Aguda, Vila Nova de Gaia, com registos adicionais no Largo Recording Studio, no Porto.