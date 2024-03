Guarda-chuvas, balões e fogo-de-artifício: o PS e a AD tomaram conta de Santa Catarina

No final do percurso, a AD teve um comício na Praça D. João I

As duas maiores forças políticas tiveram arruadas à mesma hora na mais simbólica das ruas do Porto, mas nos molhados banhos de multidão houve pouco contacto com a população.

Na curva entre a Rua de Santa Catarina e a Rua de Fernandes Tomás, há uma carrinha branca em cima do passeio, a preparar uma pequena plataforma e o sistema de amplificação que a rodeia. Fernando Ferreira observa os trabalhos com as mãos apoiadas no guarda-chuva que, à cautela, trouxe. A manhã desta quinta-feira, no Porto, foi chuvosa e o reformado de 74 anos aguarda ali, onde Pedro Nuno Santos discursaria, no final da arruada dos socialistas pela Rua de Santa Catarina, que estava marcada para a mesma hora que uma acção de campanha semelhante da Aliança Democrática (AD).