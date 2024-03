Uma campanha em que a democracia faz prova de vida

Cada um dos portugueses que se preparam para votar no próximo domingo terá muitas razões de desagrado com uma ou outra declaração dos líderes partidários na campanha em curso, com este ou aquele incidente, com as insídias, as omissões ou até com as manipulações mentirosas que aqui e ali se foram vendo, ouvindo ou lendo. Mas, reconheçamos, o ponto de partida era tão baixo, o ambiente político tão degradado e o espírito de protesto e ressentimento tão manifestado que hoje é possível olhar para o copo da campanha e vê-lo meio cheio. Perante tantas ameaças dos extremismos, tantos sinais de fragmentação e tantas evidências de intolerância, podemos hoje, a curtos dias do final da campanha, dizer que os partidos do arco democrático estiveram à altura das suas responsabilidades. Que a democracia está a triunfar sobre os seus inimigos.

