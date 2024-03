António-Pedro Vasconcelos

É usual dizer-se bem de quem morre. No caso é sentido. Um Homem de causas. Um grande cineasta num país culturalmente algo limitado. Humano de bom coração. Tinha há pouco perdido um filho, algo que o abalou tremendamente. Quando eu, nas várias coisas que escrevinhava, e também lhe enviava, alinhavei algo sobre a força de 37 ilustres que pretendiam retirar da cidade do Porto a estátua de Camilo, foi António e mais umas pessoas boas que incentivaram a fazer uma petição com o que havia escrito. E conseguimos, até ver, que aquela estátua – ali há mais de 11 anos – não fosse removida. Tivemos ultimamente grandes conversas telefónicas, uma hora cada. Ficámos de tomar um café ou em Lisboa ou no Porto. Um democrata, um muito bom pai, um grande cineasta, bom homem.

Nota: nas conversas que tivemos longas pelo telefone, como também em trocas de emails, dizia sempre que estava de acordo com 95% do que eu escrevia. Não estávamos quanto à TAP pública, no resto sempre, e dizia-me para não parar de escrever: “Nem que só uma pessoa o leia.”

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Trump e a Europa

Quando penso que o senhor Trump pode ganhar as eleições em Novembro e daí resultar uma grande alteração na política dos EUA em relação à Europa, fico extremamente preocupado. Parece que, finalmente, a União Europeia vai lançar-se numa política de defesa comum, muito embora tenha sérias reservas sobre se os europeus vão aceitar esta nova inversão com tudo o que isso implicará na vida económica e social do dia-a-dia de todos nós.

Porém, face às continuadas ameaças do senhor do Kremlin e porque só se pára um ditador quando se mostra que há vontade de lutar, a nova decisão de Bruxelas vai, inevitavelmente, provocar muitas brechas nos aliados da União Europeia e o tempo corre a favor dos russos que, com as munições fornecidas pelos seus aliados iranianos, bielorrussos e norte-coreanos, vão continuar a martelar as posições cada vez mais debilitadas da frente ucraniana.

Manuel Alves, Lisboa

Chega revolucionário

As promessas de aumentos de rendimentos para todos, a diminuição de impostos para todos, a actualização de salários para todo o funcionalismo público, o aumento das pensões, a eliminação de portagens e outros benefícios, mas acrescidos de um imposto especial para as grandes empresas, só poderiam ter paralelo num revolucionário que se dava pelo nome de Che Guevara. Será que reencarnou no Chega(evara)?

Rui Pereira, Porto

O voto útil

Confesso que me causa bastante saturação e desagrado o uso e o abuso da expressão “voto útil”, a torto e a direito e a toda a hora em comentários políticos. Os votos são todos úteis. Não há votos inúteis. Apelar ao “voto útil” num determinado partido ou coligação é adjectivar de “inúteis” todos os votos restantes e rebaixar os eleitores com opinião divergente. É dividir os eleitores em duas categorias: os de primeira, que votam no partido ou coligação que faz o apelo ao voto; os de segunda, todos os restantes.

Além disso, o apelo ao “voto útil”, usado para conseguir uma transferência de votos ou convencer os indecisos, o mais certo é ter um resultado inesperado ou duvidoso no quadro actual da fragmentação partidária e na consequente complexidade dos cenários pós-eleitorais, nos quais também se inserem o da ingovernabilidade e o da consequente marcação de novas eleições. Vejamos alguns exemplos: o “voto útil” no PS garante o afastamento do Chega? Impreciso, caso este partido ganhe as eleições com maioria relativa e houver mesmo assim uma maioria parlamentar de direita; o “voto útil” na AD garante o afastamento do Chega? Impreciso, se a AD perder as eleições e houver mesmo assim uma maioria parlamentar de direita; o “voto útil” na AD garante uma coligação pós-eleitoral com a IL? Impreciso, depende dos resultados de ambas as forças políticas, mesmo com uma maioria parlamentar de direita; o “voto útil” na IL garante uma coligação com a AD? A resposta é a anterior.

Será que vale a pena os eleitores responderem aos apelos do “voto útil”? Penso que não. Mais vale votarem em consciência.

Emanuel de Sousa e Castro, Mirandela