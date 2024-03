A urgência de cuidar do planeta não se vê na campanha

O que se ganha e perde no diálogo entre o ambiente e a economia? Como pensar uma estratégia para o país face aos desafios ambientais e climáticos que enfrentamos? Esta deveria ser uma pergunta central nesta campanha eleitoral, mas, a poucos dias das eleições, já podemos afirmar com mais firmeza: é quase nulo o lugar do ambiente e da crise climática nestas eleições legislativas, mesmo estando alguns destes temas no olho do furacão que fez cair o Governo de António Costa.

No Azul, foi essa a pergunta que fez a jornalista Bárbara Reis, olhando para 43 casos por todo o país (que pode espreitar nesta infografia) em que a tensão entre desenvolvimento económico e protecção da natureza tem gerado dilemas complexas. "Perdemos sempre alguma coisa", escreve a Bárbara. "Como chegar ao equilíbrio?"

Alguns destes dilemas poderiam ser prevenidos com uma preparação eficaz para a transição justa. Mas não há grandes sinais de que os partidos estejam a pensar nessa complexidade com profundidade. É o "elefante na sala", como lhe chama Marta Leandro, membro do Gabinete Europeu de Ambiente (EEB), num artigo de opinião publicado no Azul esta semana.

Antes da campanha, estive a acompanhar cada um dos debates televisivos para perceber quais eram as propostas dos partidos para as áreas do ambiente e clima. Como pode ler num texto que publicámos na segunda-feira, estas temáticas foram abordadas praticamente só nos debates com Inês de Sousa Real, do PAN, e nalguns casos com uma ligeireza preocupante.

Ambiente e clima, aliás, só entram na campanha através da acção – controversa, mas neste caso eficaz – dos activistas climáticos. Um estudo da consultora de comunicação LLYC analisou as interacções nas redes sociais entre 1 de Janeiro e 29 de Fevereiro para perceber os temas que mais mobilizaram os portugueses e descobriram que o "território" do ambiente aparece empatado com a habitação no sexto lugar, cada um com o mesmo volume de interacções (4,1% do total). Sem surpresas, "no macroterritório do ambiente", os principais destaques nas redes sociais estiveram relacionados com os activistas climáticos que interromperam os debates entre os líderes dos oito partidos com representação parlamentar e com o ataque com tinta verde ao líder da AD.

As organizações ambientalistas, essas, têm feito o seu trabalho para comunicar as medidas necessárias e avaliar os programas dos partidos. A Coligação C7, composta pela ANP|WWF, FAPAS, GEOTA, LPN, Quercus, SPEA e ZERO, escolheu 23 medidas prioritárias que deveriam ser incluídas nos programas das eleições legislativas que se aproximam. Já com os programas conhecidos, a ANP cruzou estas medidas com os programas eleitorais dos vários partidos com assento parlamentar e mostra quais das medidas estão reflectidas nos programas eleitorais, quais as que estão apenas parcialmente reflectidas e as que se encontram ausentes.

A associação Último Recurso, que iniciou um processo contra o Estado português por inacção climática, lançou um "Programa Eleitoral Pelo Clima", com dez propostas de políticas públicas que permitem atingir a meta de redução de 55% das emissões em 2030, conforme o compromisso da Lei Europeia do Clima e da Lei de Bases do Clima, e tendo como base o princípio de justiça climática. Há duas semanas, no podcast Azul, conversámos com o médico Luís Campos, presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente (CPSA), para falar sobre as "25 propostas para as Eleições Legislativas" da CPSA e compreender como o debate sobre a saúde tem esquecido por completo a ligação deste sector com o ambiente e o clima.

Esta semana, Nuno Gomes Oliveira, presidente da Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade (FAPAS), lamentava que "os programas, genericamente, confund[a]m defesa do ambiente com crise climática, com florestas e com emissões de carbono". "Quase sempre", continua, "esses programas eleitorais tratam o ambiente com menosprezo em relação à economia: está muito bem que se conserve a natureza, desde que isso não prejudique a agricultura e os investimentos industriais, rodoviários e turísticos, esquecendo que todos estes investimentos dependem, e muito, da natureza e do ambiente de qualidade".

Votar implica sempre escolhas complexas – afinal, nenhum partido ou programa será perfeito –, mas cabe-nos fazer escolhas conscientes. Podemos sempre pensar que o dia 10 de Março é apenas o início de um percurso em que também nós, cidadãos e cidadãs, temos um papel a cumprir.